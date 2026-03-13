ABT RS6-LE 800, per i suoi 130 anni, ABT si fa un regalo davvero speciae con 800 CV

ABT Sportsline non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Il preparatore tedesco festeggia 130 anni di storia e per il suo compleanno ha voluto realizzare un modello davvero molto speciale: si tratta dell'esclusiva e cattivissima ABT RS6-LE 800. In realtà, l'azienda per festeggiare la sua ricorrenza presenterà ben 3 modelli speciali. Intanto, si parte con il primo su cui c'è molto da dire.

ABT RS6-LE 800: ancora più potente e tanto carbonio a vista

ABT RS6-LE 800

La base di questo modello celebrativo è la RS6 Legacy Edition già concepita da ABT come tributo a vent'anni di storia della RS6 e al suo motore V8. Questo modello può già contare su 760 CV ma per l'occasione, il preparatore tedesco ha voluto alzare ulteriormente l'asticella portando la potenza a ben 800 CV con 980 Nm di coppia. Insomma, tanti cavalli con cui potersi divertire. Il miglioramento delle prestazioni è stato possibile grazie a diversi interventi sul motore tra cui l'utilizzo di un turbocompressore, un intercooler ABT e un radiatore dell'olio realizzati appositamente da ABT. Non manca nemmeno un apposito sistema di scarico in acciaio inox con 4 terminali.

ABT RS6-LE 800

ABT RS6-LE 800 è proposta nella colorazione Neodym e può contare su di un body kit aerodinamico specifico che permette di rendere il suo look ancora più aggressivo. C'è anche molta fibra di carbonio che viene utilizzata per molti dei nuovi elementi aerodinamici della vettura. Il pacchetto aerodinamico realizzato dal preparatore tedesco include inserti per il paraurti anteriore con gestione ottimizzata del flusso d'aria, un elemento decorativo per la griglia anteriore e un inserto per il cofano anteriore in carbonio. Nuove sono pure le minigonne e le calotte degli specchietti, mentre dietro troviamo un ampio spoiler. Inoltre, le prese d'aria sui passaruota anteriori ABT riportano il badge ''RS6-LE 800''. Non possono poi mancare anche degli specifici cerchi in lega da 22 pollici in finitura oro satinato opaco per creare un contrasto con i caratteristici elementi in fibra di carbonio a vista sulla carrozzeria.

Interni ancora più lussuosi

ABT RS6-LE 800

Anche l'abitacolo è stato oggetto di alcuni interventi per alzare l'asticella del lusso. Troviamo ad esempio rivestimenti in Alcantara e dettagli in carbonio. In ogni caso, ABT offre molteplici possibilità di personalizzazione. Ad esempio, si può optare per i pannelli di rivestimento della plancia e le finiture dei telai dei sedili in fibra di carbonio a vista lucida con motivo a particelle di Neodym che creano un riflesso dorato.

Prezzi

ABT RS6-LE 800

Complessivamente, saranno realizzati 30 esemplari della nuova ABT RS6-LE 800. Il prezzo ovviamente è all'altezza dell'esclusività della vettura. Il pacchetto di trasformazione costa 108.00 euro a cui vanno poi aggiunti i costi di montaggio di 13.640 euro. A seguire servirà l'omologazione TÜV. Ovviamente, i clienti dovranno già disporre della RS6 da usare come base.

