Nuova Audi Q7 al debutto: motori diesel e tanto spazio fino a 7 passeggeri

Ci siamo, Audi ha portato al debutto la terza generazione della Q7, un maxi SUV di 5 metri in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Nel corso del tempo abbiamo visto diverse foto spia e adesso possiamo scoprire tutti i segreti della nuova Q7. Nelle concessionarie italiane arriverà nel corso del mese di settembre. A questo punto andiamo a conoscere il nuovo SUV tedesco.

Audi Q7, frontale

Audi Q7: gli esterni

Nuova Audi Q7 misura 5,06 metri lunghezza x 2,01 metri larghezza x 1,80 metri altezza, con un passo di 3 metri. Le forme sono massicce con un frontale che si caratterizza per l'ampio single frame, cioè la griglia esagonale tipica dei modelli Audi. Single frame che adesso appare rialzato rispetto alla precedente generazione analogamente al logo dei quattro anelli.

Sbalzi corti e passo lungo, il nuovo SUV si riconosce anche per paraurti e prese d’aria ridisegnati. Dietro, invece, troviamo l’estrattore sportivo e l’inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici. Su questo modello, la casa automobilistica ha introdotto l’illuminazione sia del single frame sia degli anelli al retrotreno e le porte automatiche ad apertura/chiusura elettrica, gestibili anche da remoto mediante l’applicazione myAudi.

Audi Q7, posteriore

Interni, davvero tanto spazio

Q7 punta molte delle sue carte sullo spazio e sul comfort. Di serie offre una configurazione a 5 posti mentre quelle a 6 o a 7 posti sono su richiesta.

La variante a sei posti vede la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli. Nelle versioni a cinque e sette posti, la seconda fila è in grado di ospitare tre seggiolini per bambini. L'accesso alla terza fila è agevolato dalla funzione comfort entry, attivabile dall'infotainment o attraverso pulsanti dedicati sul montante C che permette l’inclinazione in avanti delle sedute. I sedili della seconda fila sono inoltre regolabili singolarmente in longitudine e nell’inclinazione dello schienale.

Audi Q7, plancia

L'ampio tetto panoramico permette di enfatizzare la sensazione di spazio a disposizione e non manca nemmeno all'interno dell'abitacolo un sistema d'illuminazione ambientale. Come da tradizione, la casa dei 4 anelli permette di personalizzare gli interni scegliendo tra diversi rivestimenti tra cui quelli in lana di alpaca, gli inserti in frassino a grana fine naturale o in carbonio e la miriade di opzioni offerte dal programma Audi exclusive.

Il piantone dello sterzo integra adesso un inedito satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio, una soluzione portata al debutto da nuova Audi Q3, e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Ovviamente non può mancare il pad per la ricarica wireless degli smartphone (due postazioni da 25 Watt).

Una soluzione a cui si affiancano le porte USB-C lungo gli schienali dei sedili: da 60 Watt per la seconda fila di sedute, da 100 Watt per la terza.

Audi Q7, bagagliaio

E per i bagagli? Nella versione della Q7 a 5 posti si va da 670 litri e 2.075 litri. Capienze rispettivamente di 581 e 1.980 litri per nuova Audi Q7 a sette posti.

Tecnologia

Ovviamente non manca la tecnologia e come in molti degli ultimi modelli della casa dei 4 anelli troviamo l'Audi Digital Stage. La plancia è quindi dominata dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema infotainment MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero di serie su Q7. Infotainment che può contare sulla piattaforma Android Auto e sull'integrazione con Chat GPT per l'assistente vocale.

Motori: c'è il diesel

Al lancio, la nuova Audi Q7 è proposta con il motore V6 3.0 TDI a doppia sovralimentazione proposto negli step da 299 CV e 630 Nm di coppia e da 245 CV e 500 Nm. Unità che può contare sulla tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt che può fornire fino a 24 CV e 370 Nm extra. I motori V6 3.0 TDI possono essere riforniti con il carburante HVO.

Audi Q7

Successivamente, il maxi SUV tedesco sarà proposto sul mercato anche con un V6 3.0 TFSI a benzina oltre a due Plug-in basati su questa unità V6.

Audi ha lavorato molto anche sulla dinamica di guida per offrire soluzioni raffinate. A richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche adattive, proposte anche in configurazione sport. Attraverso il controllo della dinamica di marcia Audi drive select consentono di variare sino a 90 mm l’altezza da terra della vettura. Non può mancare nemmeno l'asse posteriore sterzante.

Sul fronte della sicurezza, Audi mette a disposizione l'ultima evoluzione dei suoi sistemi di assistenza alla guida.

Prezzi

Come accennato all'inizio, nuova Audi Q7 arriva nelle concessionarie italiane a settembre. I prezzi? Si parte da 87.150 euro per la versione 3.0 TDI 245 CV e da 89.850 euro per la variante 3.0 TDI 299 CV.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026