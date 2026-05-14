Audi RS Q6 Sportback e-tron avvistata ancora al Nürburgring: il debutto si avvicina

Continua il lavoro di sviluppo della nuova Audi RS Q6 Sportback e-tron in vista di un suo possibile debutto entro la fine dell'anno. Le prime foto spia risalgono addirittura al 2024 ma pare che il nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni sia giunto in una fase avanzate dei test. Nuove immagini mostrano la vettura intenta a effettuare una nuova sessione di collaudi sulla pista del Nürburgring, luogo ideale per mettere a punto l'assetto dei modelli ad alte prestazioni.

Audi RS Q6 Sportback e-tron

Una volta sul mercato, andrà a posizionarsi al di sopra della SQ6 Sportback e-tron. Si notano anche delle precise differenze estetiche rispetto alla SQ6 e-tron a partire dal paraurti che presenta un disegno più aggressivo. In particolare, troviamo una presa d'aria ridisegnata sotto la griglia oltre a prese d'aria laterali riviste nelle forme. Nonostante il camuffamento, si nota che le minigonne presentano un'impostazione più sportiva. Anche il paraurti posteriore e il diffusore sono nuovi, mentre lo spoiler sul portellone sembra invece essere identico a quello dell'SQ6 e-tron.

All'inizio scrivevamo che le curve dell'inferno verde sono l'ideale per mettere a punto l'assetto. L'Audi RS Q6 Sportback e-tron sembra infatti avere un assetto più ribassato rispetto alla SQ6 e-tron e con ogni probabilità i cerchi sono specifici per questo modello. Inoltre, le pinze dei freni visibili da dietro i cerchi in lega in queste ultime foto spia sono più grandi, e questo non sorprende affatto dato che questo modello potrà contare su maggiore potenza. Dunque, serve un impianto frenante maggiorato per tenere a bada tutta questa esuberanza.

Audi RS Q6 Sportback e-tron

L'abitacolo non si vede ma verosimilmente troveremo sempre l'Audi Digital Stage con ampi schermi per strumentazione, infotainment e passeggero anteriore. Trattandosi di un modello sportivo non dovrebbero mancare elementi dedicati come nuovi rivestimenti, sedili sportivi e una grafica specifica per strumentazione e infotainment.

Ancora più potente, ma quanto?

Audi RS Q6 Sportback e-tron

Audi RS Q6 Sportback e-tron poggia sulla piattaforma PPE, la stessa utilizzata anche dai più recenti modelli elettrici di casa Porsche, come la nuova Macan. Per il powertrain si parla di un doppio motore, con una potenza che potrebbe superare agevolmente i 600 CV. Come sulla Macan ci potrebbe poi essere una batteria da circa 100 kWh che potrà essere ricaricata ad altissima potenza grazie a un'architettura a 800 V.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026