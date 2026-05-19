Xiaomi YU7 GT velocissima al Nürburgring: è record. Battuta l'Audi RS Q8

La nuova Xiaomi YU7 GT farà il suo debutto ufficiale il 21 maggio. Come ''antipasto'', l'azienda cinese ha annunciato che il suo super SUV elettrico ha stabilito il nuovo record sul giro al Nürburgring nella categoria SUV. Con un tempo di 7:34.931 e con alla guida il collaudatore Ren Zhoucan, la YU7 GT ha battuto il precedente record stabilito da Audi RS Q8 Performance, che aveva fatto registrare un tempo di 7:36.698 nel 2024. La Porsche Cayenne Turbo GT Coupé aveva precedentemente ottenuto un tempo di 7:38.925 nel 2021. Inoltre, c'è un ''doppio record'' perché Xiaomi evidenzia che il suo collaudatore Ren Zhoucan è il primo pilota cinese a far scrivere il suo nome nell'elenco ufficiale del record del circuito tedesco.

Il 21 maggio la Xiaomi YU7 GT fa il suo debutto ufficiale

Insomma, una bella pubblicità in vista del lancio ufficiale. Il Nürburgring è una dei circuiti di riferimento nel panorama automobilistico e qui molti costruttori vengono a sviluppare le loro vetture ad alte prestazioni. La casa cinese ha da tempo stabilito una sua base qui sul circuito tedesco e tra le curve dell'inferno verde ha già sviluppato anche la SU7 Ultra. In futuro, Xiaomi collauderà qui anche le sue prossime vetture ad alte prestazioni. Ricordiamo che nel giugno del 2025, la SU7 Ultra ha stabilito un record per veicoli elettrici di serie al Nürburgring e successivamente il modello prototipo per la pista ha registrato un giro in 6:22.091, diventando la terza auto più veloce in assoluto sul circuito.

Tutto pronto, quindi, per il debutto del super SUV cinese che specifiche alla mano, può contare su di un doppio motore elettrico in grado di erogare circa 1.000 CV, quanto basta per raggiungere una velocità massima di 300 km/h. L'autonomia secondo il ciclo CLTC è invece di 705 km grazie a una batteria da 101,7 kWh. Ma delle complete specifiche tecniche ne sapremo di più tra un paio di giorni, così pure dei prezzi che al momento non sono ancora stati comunicati.

La nuova Xiaomi YU7 GT sarà solo una delle novità 2026 del colosso dell'elettronica. È infatti in arrivo un nuovo modello, una maxi SUV che dovrebbe questa volta disporre di un powertrain con tecnologia range extender. Già protagonista di diverse foto spia, di lui ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026