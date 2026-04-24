Xiaomi YU7 GT, il Super SUV elettrico è pronto al debutto

Al Salone di Pechino, Xiaomi ha annunciato che il debutto del super SUV è atteso per la fine di maggio

Ci siamo, la nuova Xiaomi YU7 GT, la versione più estrema e sportiva del SUV elettrico, è pronta al debutto. Al Salone di Pechino, l'azienda ha comunicato che il nuovo modello sarà presentato ufficialmente alla fine del mese di maggio.

1.000 CV per tanto divertimento

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha descritto la YU7 GT come una ''GT purosangue'': un SUV dalle prestazioni da auto sportiva, progettato sia per il piacere di guida che per i lunghi viaggi. L'azienda ha messo a punto il veicolo sul circuito del Nürburgring e negli ultimi tempi abbiamo proprio visto diverse foto spia.

Xiaomi YU7 GT

Rispetto alla versione ''standard'' dell YU7, la versione GT adotta uno specifico body kit aerodinamico e sarà proposta in diverse colorazioni. Il frontale è stato rivisto e reso più aggressivo, mentre al posteriore troviamo un diffusore dalle forme generose. Anche l'impianto frenate è stato rivisto per poter gestire la maggiore potenza di cui disporrà la YU7 GT. Il SUV elettrico misura 5.015 mm di lunghezza, 2.007 mm di larghezza e 1.597 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm.

Molto interessanti, invece, le specifiche tecniche. Il powertrain sarà composto da due motori elettrici e c'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 1.003 CV. La velocità massima raggiunge i 300 km/h, mentre per l'autonomia si parla di 705 km anche se si tratta di un dato secondo il ciclo CLTC. Xiaomi YU7 GT

Ovviamente molto lavoro è stato fatto sul setup di telaio e assetto per esaltare la dinamica di guida. Tra le altre cose troviamo sospensioni pneumatiche e un impianto frenante carbocermico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/04/2026