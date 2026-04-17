Xiaomi, niente elettriche economiche: realizzare auto sempre più smart fa lievitare i costi

Quando Xiaomi annunciò il suo progetto di voler entrare nel settore auto, pochi credevano nel suo successo. Eppure, Xiaomi è riuscita non solo a lanciare i suoi primi modelli ma ad avere anche un grande successo. Sia la SU7 e la YU7 sono modelli molto apprezzati e i numeri di mercato sono molto chiari. Già sappiamo che in dirittura d'arrivo ci sono ulteriori auto tra cui la YU7 GT, versione ad alte prestazioni del SUV elettrico. Ma nel futuro del colosso del'elettronica ci sono anche modelli elettrici economici? La risposta è un secco no.

Xiaomi SU7: Coastal Blue

Realizzare auto smart costa molto

A spiegare la posizione di Xiaomi ci ha pensato direttamente il suo CEO Lei Jun. L'azienda non introdurrà veicoli elettrici con un prezzo inferiore a 100.000 yuan che al cambio sono circa 12.440 euro. Lei ha infatti raccontato che sviluppare veicoli smart con tecnologie sempre più avanzate fa aumentare i costi, rendendo difficile mantenere i prezzi al di sotto di un certo livello. Per spiegare ancora meglio il contesto, il restyling della SU7 include oltre 100 miglioramenti rispetto alla versione precedente. I costi dei materiali sono così aumentati di quasi 20.000 yuan (2.450 euro), mentre il prezzo di listino di soli 4.000 yuan (500 euro). Adesso, il prezzo di partenza della nuova SU7 è di 219.900 yuan e cioè (27.360 euro).

Insomma, Xiaomi non intende entrare nel segmento delle auto elettriche economiche su cui, invece, molte altre case automobilistiche cinesi sono sempre più interessate. Del resto, appare chiaro che Xiaomi vuole posizionarsi in maniera differente sul mercato, con veicoli di fascia medio-alta piuttosto che competere nella guerra dei prezzi del segmento entry-level. Del resto, il colosso dell'elettronica punta a proporre modelli sempre più tecnologici con servizi digitali sempre più evoluti e sistemi ADAS avanzati.

Il successo della nuova Xiaomi SU7

A riprova del fatto che il segmento dei veicoli elettrici di fascia medio-alta è ancora dinamico, non possiamo non ricordare che la nuova Xioami SU7 ha ricevuto 15.000 ordini in appena 34 minuti dal momento del lancio ufficiale sul mercato. Lei ha affermato che offrire funzionalità competitive per veicoli smart rimane una priorità, sottolineando che ciò comporta un costo, rispetto ai veicoli elettrici di base più semplici.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026