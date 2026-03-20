Xiaomi YU7 GT, il super SUV elettrico è pronto a stupire con 1.000 CV e 700 km di autonomia

Xiaomi YU7 GT è la versione ad altissime prestazioni del SUV elettrico del colosso dell'elettronica, modello che può contare su due motori elettrici ed una potenza di sistema complessiva di circa 1.000 CV. Questo SUV elettrico sportivo ancora non è stato messo ufficialmente in vendita e le sue specifiche sono emerse un po' di tempo fa grazie al solito sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese. Adesso, della YU7 GT ne sappiamo qualcosina in più sempre grazie a quanto arriva dal sito del MIIT. In particolare, ci sono novità su batteria e autonomia. Entriamo nei dettagli e ricapitoliamo le caratteristiche di questo modello.

Xiaomi YU7 GT, tanta potenza per divertirsi

Il nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni misura 5.015 mm di lunghezza, 2.007 mm di larghezza e 1.597 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Il peso è di ben 2.460 kg, di cui 666 kg del solo pacco batteria. Esteticamente, rispetto al SUV elettrico ''standard'' che già conosciamo, la YU7 GT si caratterizza per un body kit dedicato che include un paraurti rielaborato, passaruota allargati e al posteriore un ampio diffusore. Sul tetto possiamo notare la presenza del sensore LiDAR per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui disporrà. Il SUV sportivo presenta poi nuovi cerchi in lega specifici attraverso i quali si intravede l'impianto frenante con pinze freno di colore rosso.

Xiaomi YU7 GT

Per quanto riguarda, invece, il powertrain, come detto troviamo due motori elettrici, uno per asse. Questo significa che la YU7 GT potrà contare sulla trazione integrale. Il motore anteriore eroga una potenza massima di 288 kW, mentre quello posteriore 450 kW. Complessivamente, la potenza combinata arriva a 738 kW, equivalenti a 1.003 CV. Ottime le prestazioni e non poteva che essere così. Da quanto sappiamo ad oggi, la velocità massima raggiunge i 300km/h. Il powertrain è poi alimentato da una batteria di CATL da 101,7 kWh che permette un'autonomia fino a 705 km anche se si tratta, ricordiamo, di dati secondo il ciclo cinese CLTC.

Non ci sono ancora indicazioni sull'abitacolo che dovrebbe rimanere quello della YU7 standard ovviamene con alcune modifiche vista la natura più sportiva del modello. Il SUV ad alte prestazioni è stato visto più volte su strada durante i test anche sul circuito tedesco del Nürburgring. Modello decisamente molto interessante. Non rimane che attendere il debutto ufficiale per scoprire tutti i suoi segreti.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026