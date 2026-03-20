Nuova Xiaomi SU7 2026, boom di ordini: 15.000 in 34 minuti

Debutto decisamente positivo per la nuova Xiaomi SU7. Nella giornata di ieri, infatti, ha fatto ufficialmente il suo debutto in Cina la versione aggiornata della berlina elettrica del colosso dell'elettronica. Un aggiornamento di sostanza che va molto oltre alcuni piccoli ritocchi estetici. A quanto pare, il gradimento da parte dei clienti è stato molto buono visto che già da subito il nuovo modello ha fatto il pieno di ordini. Come riporta la stampa cinese, in soli 34 minuti sono arrivati ben 15.000 ordini.

La Xiaomi SU7 piace

La berlina elettrica è stato il primo modello dell'avventura di Xiaomi nel settore automotive, una vettura che è piaciuta molto sin da subito. Tecnologia e prestazioni da sempre sono elementi che hanno contraddistinto questo modello. Xiaomi ha fatto poi il bis con il SUV elettrico YU7 che ha ottenuto un successo forse ancora superiore. Ultimamente le vendite della SU7 erano un po' calate proprio in virtù del fatto che stava arrivando un importante aggiornamento. Visti i primi dati dall'apertura degli ordini, la nuova Xiaomi SU7 2026 sembra essere destinata ad avere ancora una volta un ottimo successo in termini di numeri di vendite.

Il restyling

Dal punto di vista del design sono stati introdotti una nuova griglia anteriore ridisegnata, nuovi specchietti retrovisori e cerchi in lega dal look inedito. Xiaomi ha introdotto anche nuove colorazioni. Per l'abitacolo arrivano nuove finiture, sedili anteriori regolabili con funzione massaggio e nuovi sedili posteriori per garantire un maggiore comfort. Le novità più importanti sono sotto al vestito. Tutti gli allestimenti utilizzano il nuovo motore V6s Plus con un'efficienza del 94%.

Xiaomi SU7: l'abitacolo lussuoso

Sintetizzando, la piattaforma ad alta tensione supporta un'architettura a 752 V negli allestimenti Standard/Pro e a 897 V nell'allestimento Max, consentendo a quest'ultimo di recuperare fino a 670 km di autonomia (CLTC) in 15 minuti o dal 10% all'80% in 12 minuti. Complessivamente, l'autonomia CLTC è di 720 km (Standard), 902 km (Pro) e 835 km (Max). La più performante versione Max accelera da 0 a 100 km/h in 3,08 secondi, con una velocità massima di 265 km/h. Xiaomi con l'aggiornamento 2026 della SU7 ha rivisto il setup di telaio ed assetto per migliorare ulteriormente le prestazioni di guida della berlina. Inoltre, sono state migliorate le funzionalità di assistenza alla guida.

Prezzi

Quanto costa la nuova Xiaomi SU7 2026 in Cina? I prezzi sono compresi tra 219.900 e 303.900 yuan che al cambio sono circa 27.500 - 38.000 euro.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026