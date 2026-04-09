Nuova Xiaomi YU7 GT, il debutto è sempre più vicino: foto spia e anticipazioni

Xiaomi sta continuando il lavoro di sviluppo sulla nuova Xiaomi YU7 GT, cioè la versione ad altissime prestazioni del suo SUV elettrico. Modello che attualmente è in fase di test in Germania, al Nürburgring. Sono adesso arrivate nuove foto spia che mostrano il SUV fuori dal circuito dell'inferno verde e permettono di vederlo molto più da vicino. L'assenza di camuffamenti consente quindi di osservare nel dettaglio le modifiche aerodinamiche rispetto al modello ''classico'' che ben conosciamo e che sta vendendo molto bene in Cina.

Look più aggressivo per la YU7 GT

L'assetto è stato ribassato e il frontale adesso è più aggressivo grazie alla presenza di un paraurti più elaborato dove troviamo pure uno splitter. Di profilo possiamo osservare i passaruota allargati e i nuovi cerchi in lega da 21 pollici che permettono di intravedere l'impianto frenante maggiorato con pinze di colore rosso. Sempre di profilo si notano nuove minigonne e le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria. Spostandoci al posteriore, si vede immediatamente l'aggressivo diffusore di generose dimensioni. Complessivamente, il nuovo body kit rende il look del SUV elettrico più grintoso ma senza eccessi.

Molto del lavoro nello sviluppo svolto riguarda il perfezionamento del setup di telaio e assetto per rendere il SUV ancora più veloce e divertente da guidare tra le curve. Da questo punto di vista, il circuito tedesco è l'ideale per collaudare la meccanica delle auto più sportive e mettere a punto i dettagli dell'assetto.

Oltre 1.000 CV e prestazioni elevatissime

Al debutto non dovrebbe mancare molto, forse la nuova Xiaomi YU7 GT potrebbe fare la sua prima apparizione ufficiale al Salone di Pechino che aprirà i battenti verso la fine di questo mese di aprile. In ogni caso già sappiamo qualcosa sulle sue specifiche tecniche. Il powertrain sarà composto da due motori elettrici e c'è quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 1.003 CV e la velocità di punta dovrebbe raggiungere i 300 km/h. Insomma, prestazioni da vera supercar. Non rimane, quindi, che attendere il debutto ufficiale per scoprire tutti i segreti di questo SUV sportivo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026