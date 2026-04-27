Xiaomi verso il debutto in Europa nel 2027: inaugurato il centro R&D a Monaco di Baviera

Xiaomi punta a voler portare le sue auto fuori dalla Cina e nel 2027 dovrebbe sbarcare in Europa. Piano di crescita molto ambizioso che passa attraverso l'inaugurazione del Centro europeo di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera, in Germania. Inizialmente saranno presenti 50 dipendenti che saranno diretti da Rudolf Dittrich, che in precedenza ha lavorato al progetto della vettura da corsa BMW M4 GT3. Troveremo anche Claus-Dieter Groll, un altro veterano BMW, che sarà a capo del settore della dinamica dei veicoli. Groll ha lavorato su diversi modelli BMW, tra cui la Serie 3, la Serie 4, la Z4, la X5, la X6 e la X7. Insomma, per il suo nuovo Centro, Xiaomi ha assunto diverse fgure che arrivano dalle case automobilistiche della Germania.

Il piano per conquistare l'Europa parte dalla Germania

La notizia dell'inaugurazione del nuovo Centro europeo di ricerca e sviluppo è stata annunciata da Lei Jun, CEO dell'azienda, durante il Salone di Pechino. Tale struttura si concentrerà su veicoli ad alte prestazioni, design, dinamica di guida e tecnologie automobilistiche avanzate. Il team include ingegneri e designer con precedenti esperienze presso BMW, Porsche, Lamborghini e Mercedes. Insomma, nulla è lasciato al caso per parare il debutto dei modelli elettrici dell'azienda in Europa a partire dal 2027. Germania, dunque, come punto di partenza per il piano di espansione nel Vecchio Continente della casa automobilistica cinese.

Xiaomi

Il primo modello Xiaomi a beneficiare di un profondo coinvolgimento del team europeo è la YU7 GT, la versione ad alte prestazioni del SUV YU7, un modello elettrico da 1.000 CV che presto farà il suo debutto ufficiale. Il lancio è infatti atteso per la fine di maggio.

Il lancio in Europa dei modelli Xiaomi è atteso quindi per il prossimo anno. Pare che si partirà proprio dalla Germania per poi arrivare anche su altri mercati europei. Il colosso dell'elettronica sta puntando molto sul mercato auto e nel corso degli ultimi tempi sta ampliando la sua divisione automobilistica con l'assunzione di figure di alto livello provenienti da case automobilistiche e aziende di veicoli elettrici affermate. All'inizio di quest'anno, ad esempio, l'azienda ha reclutato Kong Yanshuang, ex dirigente di Tesla Cina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026