Xiaomi Kunlun intercettato su strada: il nuovo SUV sarà range extender

Xiaomi punta a crescere e diventare sempre più protagonista nel mercato delle auto in Cina e non solo dato che nel 2027 porterà le sue auto in Europa. Il successo dei modelli SU7 e YU7 è oramai consolidato e in arrivo ci sono novità. No, non parliamo solo della YU7 GT, la versione sportiva del SUV elettrico ma di un nuovo maxi SUV che adotterà un powertrain range extender, una tecnologia che piace molto in Cina. Modello che adesso è stato intercettato su strada durante i test di sviluppo e che per il momento è identificato con il nome di Xiaomi Kunlun.

Xiaomi Kunlun

Maxi SUV a 7 posti per le famiglie

Si tratta di una vettura pensata per le famiglie, in grado di poter offrire tanto spazio all'interno dell'abitacolo dato che potrà ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Come detto, per il momento viene identificato con il nome di Kunlun ma c'è chi dice che alla fine potrebbe chiamarsi YU9. Le ultime foto spia mostrano il SUV ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Possiamo comunque notare che il modello presenta forme massicce e un frontale chiuso con fari squadrati e prese d'aria su entrambi i lati del paraurti. Sul tetto si nota la presenza del sensore LiDAR per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui sarà dotato. Non sono disponibili informazioni precise sulle dimensioni, ma la lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 5,2 metri.

Il nuovo modello di casa Xiaomi adotterà un powertrain range extender. Per il momento sappiamo che dovrebbe esserci una batteria da 70 kWh che permetterà una percorrenza in elettrico di circa 400 km, ovviamente secondo il ciclo CLTC. Un modello sulla carta interessante che dovrebbe permettere a Xiaomi di poter crescere ulteriormente sul mercato cinese.

Il SUV sarà lanciato con nuovo sottomarchio?

Legato a questo nuovo modello ci sono poi ulteriori indiscrezioni interessanti. Stando a quanto racconta la stampa cinese, pare che il SUV possa essere lanciato attraverso un nuovo sottomarchio che potrebbe chiamarsi Skynomad. Il nuovo SUV Kunlun dovrebbe quindi essere il primo modello di questo nuovo sottomarchio di Xiaomi. Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele ma nel corso dei prossimi mesi dovrebbero emergere maggiori dettagli dato che la presentazione del nuovo SUV dovrebbe tenersi nel corso dell'anno.

Fonte: CarNewsChina

Fonte: Cnevpost

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/05/2026