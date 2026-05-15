Xiaomi YU7 GT in versione Track Red: nuove immagini ufficiali del SUV elettrico sportivo

Xiaomi YU7 GT è oramai prossimo al debutto. Intanto, l'azienda cinese ha condiviso nuove immagini ufficiali del SUV elettrico sportivo che mostrano anche gli interni. La presentazione ufficiale è attesa entro la fine di questo mese di maggio ma di questo modello che è stato sviluppato al Nürburgring, oggi sappiamo davvero tante cose, quasi tutto.

Xiaomi YU7 GT

Nato per far divertire su strada e in pista

Secondo Xiaomi Auto, il SUV è nato sia per consentire di poter affrontare lunghi viaggi senza problemi e sia per divertirsi in pista grazie alle sue doti dinamiche. La potenza del suo powertrain composto da due motori è di circa 1.000 CV. Xiaomi YU7 GT è in grado di raggiungere i 300 km/h e dispone di un'autonomia di 705 km anche se secondo il ciclo cinese CLTC. Come accennato all'inizio, per mettere a punto l'assetto, l'azienda ha sfruttato il circuito tedesco con cui in passato ha stretto anche una partnership. Del resto, le curve dell'inferno verde sono perfette per mettere a punto il setup di telaio e assetto dei modelli più sportivi. A conferma del grande lavoro svolto in Germania sulla YU7 GT, le molteplici foto spia viste negli ultimi mesi che ritraevano il SUV sempre impegnato nei test sulla pista del Nürburgring.

Xiaomi YU7 GT

Allestimento Track Red

Per tenere alta l'attenzione sul debutto del SUV elettrico sportivo, Xiaomi ha condiviso queste ultime immagini che mostrano la vettura nello speciale allestimento Track Red che oltre alla colorazione esterna Crimson Red si caratterizza per un abitacolo bicolore rosso e nero con il logo GT su plancia e sedili. Le foto degli interni permettono anche di capire che la configurazione dell'abitacolo rimarrà sostanzialmente la medesima di quella della YU7 ''standard'' che già conosciamo.

Xiaomi YU7 GT

Tutto pronto, quindi, per il debutto ufficiale della nuova Xiaomi YU7 GT. Entro la fine di maggio scopriremo tutti i restanti segreti di questo modello, prezzo compreso.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026