Audi A2 e-tron intercettata in Italia, eccola sulle strade vicino a Torino

Sarà presentata ufficialmente in autunno. Parliamo della nuova Audi A2 e-tron, la nuova entry level della gamma elettrica della casa automobilistica tedesca. Si tratta di un modello molto importante con cui la casa dei 4 anelli punta ad avvicinare un più ampio bacino di clienti grazie a un prezzo che sarà più accessibile di quello della Q4 e-tron. Lo sviluppo sta intanto andando avanti e un nuovo muletto della nuova A2 e-tron è stato intercettato in Italia e precisamente nelle vicinanze di Torino. Il prototipo protagonista delle foto spia condivise da Walter Vayr attraverso la sua pagina Facebook appare ovviamente ancora camuffato. Al di sotto delle pellicole, le forme sono oramai quelle definitive.

Audi A2 e-tron foto spia, profilo

Cosa sappiamo della nuova Audi A2 e-tron?

Con questo modello, Audi riporterà in vita il nome A2, una vettura che è stata prodotta dal 1999 al 2005. Non mancheranno alcuni richiami estetici alla A2 del passato a partire dal piccolo lunotto diviso in due da uno spoiler. La lunghezza della nuova elettrica dovrebbe attestarsi attorno ai 4,3 metri. Davanti, si nota quel family look classico dei modelli e-tron della casa dei 4 anelli e cioè la griglia esagonale chiusa e fari allungati dalle forme sottili. Al posteriore, invece, possiamo notare la presenza di gruppi ottici dallo sviluppo orizzontale, uniti tra loro da una barra luminosa. Complessivamente, da quanto mostrano le immagini, la nuova Audi A2 e-tron sarà una compatta elettrica con un assetto leggermente rialzato.

Le nuove foto spia non mostrano gli interni. Tuttavia, passati scatti avevano mostrano una plancia dominata da un pannello al cui interno erano presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment. L'abitacolo presenta nel suo complesso uno stile che ricorda quello della nuova Audi Q3.

Nei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento della presentazione, dovrebbero emergere ulteriori particolare che riguardano design e interni.

Audi A2 e-tron foto spia, posteriore

Cugina della Volkswagen ID.3

Dal punto di vista della meccanica, la nuova Audi A2 e-tron dovrebbe poggiare sulla piattaforma MEB+. Si dice inoltre che dovrebbe essere strettamente imparentata con la Volkswagen ID.3 anzi con la ID.3 Neo per quanto riguarda i powertrain. Se fosse davvero così, il modello top di gamma dovrebbe essere in grado di offrire un'autonomia di oltre 600 km.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026