Audi A2 e-tron continua i test di sviluppo: la nuova elettrica debutta in autunno

Audi sta continuando i test di sviluppo della nuova A2 e-tron il cui debutto è atteso per l'autunno, un modello che sarà poi costruito presso il sito di Ingolstadt, in Germania. A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, la casa automobilistica ha voluto offrire un aggiornamento sullo sviluppo della nuova vettura che diventerà l'offerta entry level della gamma delle elettriche della casa dei 4 anelli.

Audi A2 e-tron

Audi A2 e-tron, collaudi a 360 gradi

La nuova elettrica è stata testata in condizioni climatiche estreme per garantire che sia in grado di offrire sempre la massima affidabilità. Durante i test invernali in Lapponia, Audi ha verificato il funzionamento della gestione termica e delle prestazioni della batteria in presenza di temperature ampiamente sotto lo zero. Inoltre, si è concentrata anche sulla dinamica di guida per garantire che la nuova A2 e-tron possa offrire quelle prestazioni tipiche dei modelli della casa dei 4 anelli.

Invece, per testare in condizioni di traffico reale le sospensioni e i sistemi di assistenza alla guida, Audi ha scelto le salite e le strade tortuose della valle dell'Altmühl, in Baviera. Grande lavoro è stato poi svolto sull'aerodinamica per migliorare l'efficienza della vettura, aspetto fondamentale dato che parliamo di un'elettrica. Lavoro che è stato svolto nella galleria del vento dell'Audi Technical Development. Con velocità del vento fino a 300 km/h, misurazioni aeroacustiche ultra precise e un banco prova a rulli da 235 km/h, la galleria del vento offre le condizioni ideali per ottimizzare le caratteristiche dell'aerodinamica e dell'insonorizzazione dell'A2 e-tron.

Audi A2 e-tron

La nuova entry level elettrica di Audi

La casa automobilistica tedesca ha condiviso nuove immagini che mostrano la nuova A2 e-tron su strada. Nulla di nuovo in realtà perché nel tempo abbiamo già visto diverse foto spia di muletti ancora camuffati. Con questo modello, Audi riporterà in vita il nome A2 e la nuova elettrica presenta alcuni tratti stilistici che ricordano la A2 del passato a partire dal piccolo lunotto diviso in due da uno spoiler. La lunghezza dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,3 metri e per quanto riguarda le motorizzazioni, A2 e-tron 2026 si dice che possa condividere i medesimi powertrain della Volkswagen ID.3 Neo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026