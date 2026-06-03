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Nuova Audi Q7: la terza generazione è in arrivo insieme all’inedita Q9

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1 ora fa - Nuova generazione in arrivo nell'estate 2026, debutta anche la Q9.

Audi svela le prime anticipazioni del maxi SUV che debutterà nell'estate 2026, affiancato dalla nuova ammiraglia Q9.

Vent'anni di storia e tre generazioni. La Casa dei quattro anelli ha annunciato ufficialmente che la terza generazione dell’Audi Q7 si farà. E ha anche indicato delle tempistiche. Il debutto arriverà infatti a ridosso dell'estate 2026. La terza generazione della Q7 rappresenta un cambio significativo rispetto al modello attuale, in vendita dal 2015 e aggiornato con due restyling, il primo nel 2020 e il secondo nel 2024. Saranno cinque gli ambiti sui quali si concentrerà maggiormente questa versione. Audi parla di un design “mai così muscolare”, una versatilità straordinaria, grande dinamismo, l’utilizzo di materiali raffinati e interni completamente rinnovati.

La terza generazione della nuova Q7 affiancherà la nuova Q9, destinata a diventare il vertice assoluto della gamma SUV di Audi. La Q7, che fino a oggi era il SUV più grande di Audi, si riposiziona quindi un gradino sotto nella gerarchia.

Le novità della terza generazione della Q7

Le prime foto spia dei prototipi avevano anticipato la presenza di fari anteriori sdoppiati e più aggressivi, fanali posteriori a forma di L e una griglia Singleframe più ampia e dalla forma più arrotondata rispetto ai modelli attuali. Stessa impressione dalla variante sportiva SQ7, già avvistata con body kit specifico e cerchi di maggiori dimensioni.

Gli interni, secondo Audi, puntano su materiali raffinati e una forte digitalizzazione. Secondo le indiscrezioni, la plancia potrebbe condividere l'impostazione con quella della Q9, con strumentazione digitale, ampio schermo per l'infotainment e display dedicato al passeggero. Come le generazioni precedenti, la Q7 manterrà la configurazione a sette posti su tre file.

Dal punto di vista tecnico potrebbe esserci un cambiamento significativo. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano dell'abbandono della storica piattaforma MLB a favore di un'architettura più moderna (come la PPC). Una scelta compatibile con motorizzazioni termiche, mild hybrid e plug-in hybrid.

Qualche assaggio, anche se limitato, della prossima Q7 arriva anche dal primo teaser ufficiale che Audi ha voluto mostrare. Dall’immagine è possibile notare la presenza delle maniglie tradizionali, il design degli specchietti, la cornice cromata intorno ai vetri laterali e la presenza di un badge S Line. Dal teaser si vede anche una nuova tinta che dovrebbe chiamarsi Alopias Blue Metallic.

Fonte: Carscoops

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 03/06/2026
Listino Audi Q7
AllestimentoCV / KwPrezzo
Q7 45 TDI quattro tiptronic 231 / 17078.950 €
Q7 50 TDI quattro tiptronic 286 / 21079.700 €
Q7 45 TDI quattro tiptronic Business Advanced 231 / 17081.950 €
Q7 50 TDI quattro tiptronic Business Advanced 286 / 21082.700 €
Q7 55 TFSI quattro tiptronic 340 / 25083.450 €
Q7 55 TFSI e quattro 340 / 25084.550 €
Q7 55 TFSI quattro tiptronic Business Advanced 340 / 25084.650 €
Q7 55 TFSI e quattro Business Advanced 340 / 25086.750 €
Q7 45 TDI quattro tiptronic S line edition 231 / 17089.450 €
Q7 50 TDI quattro tiptronic S line edition 286 / 21090.200 €
Q7 55 TFSI e quattro S line edition 340 / 25093.550 €
Q7 55 TFSI quattro tiptronic S line edition 340 / 25093.950 €
Q7 60 TFSI e quattro S line plus 340 / 250104.700 €
Q7 SQ7 TFSI quattro tiptronic 507 / 373115.050 €
Q7 SQ7 TFSI sport attitude quattro tiptronic 507 / 373125.250 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q7 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q7
Daniele Di Geronimo
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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