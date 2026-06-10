Nuova Audi Q7, interni e bagagliaio del maxi SUV: quanto spazio e tecnologia

Nuova Audi Q7 ha fatto il suo debutto da pochi giorni, un Maxi SUV che punta a voler offrire tanto spazio e comfort nei lunghi viaggi, senza dimenticarsi della tecnologia oggi immancabile nei modelli moderni. Andiamo quindi a scoprire più da vicino proprio le caratteristiche dell'abitacolo del SUV tedesco che può essere configurato per ospitare a bordo 5, 6 o 7 passeggeri.

Una lounge su 4 ruote

La configurazione a cinque posti è di serie, mentre quelle a sei o sette posti sono a richiesta. Per la prima volta su Q7 arriva la variante a sei posti che vede la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli.

Invece, nelle versioni a cinque e sette posti, la seconda fila è in grado di ospitare tre seggiolini per bambini affiancati. In tutti i casi, l’accesso alla terza fila è agevole grazie alla funzione comfort entry (attivabile mediante l’MMI o i pulsanti dedicati) che permette l’inclinazione in avanti delle sedute. I sedili della seconda fila sono inoltre regolabili singolarmente in longitudine e nell’inclinazione dello schienale.

Audi Q7, interni

Non può mancare un sistema d'illuminazione ambientale che permette di esaltare l'ampiezza degli interni. Da un lato avvolge gli interni e la plancia formando un ampio arco, dall’altro dà il benvenuto all’accesso in abitacolo sottolineando il blocco e lo sblocco delle portiere e replicando l’azione dell’indicatore di direzione dinamico, a vantaggio della sicurezza.

Stiamo poi parlando di un'Audi e quindi la casa dei 4 anelli è solita offrire ampie possibilità di personalizzazione. Spiccano, in particolare, i rivestimenti in lana di alpaca, gli inserti in frassino a grana fine naturale o in carbonio e la miriade di opzioni offerte dal programma Audi exclusive.

A esaltare ulteriormente la sensazione di spazio a disposizione ci pensa l’ampio tetto panoramico apribile che è caratterizzato dalla trasparenza adattiva. Vede cioè la superficie elettrocromatica opacizzarsi riducendo l’impatto della luce solare e dei raggi UV. Inoltre, è illuminato (c'è la possibilità di scegliere tra 30 colori) mediante 78 micro LED “annegati” all’interno della superficie vetrata.

Tanta tecnologia

Ovviamente non può mancare la tecnologia, con la plancia dominata dall'Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero offerto di serie. La dash cam integrata nella base del retrovisore interno, a richiesta, registra video in 4K e cattura tutto ciò che accade davanti al veicolo. L'infotainment è basato su Android Automotive.

Inoltre, come su nuova Q3, il piantone dello sterzo integra un inedito satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Presenti porte USB-C e il pad per la ricarica wireless degli smartphone con due postazioni.

Audi Q7, bagagliaio

Bagagliaio

E lo spazio per i bagagli? Sulla nuova Q7 2026, il bagagliaio della variante a cinque posti può contare su di una capacità di carico da 670 a 2.075 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti. Capienze rispettivamente di 581 e 1.980 litri per nuova Audi Q7 a sette posti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/06/2026