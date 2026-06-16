Nuova Audi A6 Allroad, adesso è davvero pronta a tutto

Audi ha ampliato la gamma della nuova A6, introducendo la variante Allroad con assetto rialzato per chi cerca un look un po' più avventuroso e che strizza l'occhio al mondo dell'off-road.

Nuova Audi A6 Allroad: gli esterni

La base di partenza è il modello Avant che ha subito una trasformazione con un look all terrain e un design più muscoloso. Per la prima volta nella storia di Audi A6, il modello Allroad si caratterizza per un corpo vettura più ampio di ben 11,1 cm rispetto al modello da cui deriva. Di conseguenza, l'auto appare più larga anche rispetto alla precedente generazione (+8,4 cm). Numeri alla mano, la carreggiata anteriore è più ampia di 7,4 cm se confrontata con Audi A6 Avant e di 5,5 cm rispetto al vecchio modello, mentre la carreggiata posteriore si attesta a +7 cm. Complessivamente, nuova Audi A6 allroad è lunga 5,02 metri, larga 1,99 metri e alta 1,51 metri, con passo di 2,93 metri.

Audi A6 Allroad

Il look della vettura strizza l'occhio al mondo dell'off-road, con un’altezza minima da terra superiore di 3,4 cm rispetto ad Audi A6 Avant e di 1,6 cm rispetto alla precedente generazione. Il frontale presenta l’ampio single frame tridimensionale nel classico stile Allroad. Per accentuare il look ''avventuroso'' di questo modello, le sezioni inferiori dei paraurti, le modanature ai passaruota e le longarine sottoporta sono di serie in nero al pari delle protezioni sottoscocca, dei mancorrenti al tetto specifici, delle cornici delle superfici vetrate e degli inserti in corrispondenza dell’estrattore.

Sono 8 le colorazioni disponibili, mentre la gamma dei cerchi prevede ruote fino a 21 pollici. Gli pneumatici abbinati ai cerchi più grandi sono dotati d’inserti in schiuma acustica per ridurre il rumore di rotolamento.

Gli interni

L'abitacolo non presenta particolari differenze con quello della nuova Audi A6 che già conosciamo. La plancia è quindi dominata dall'Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero di serie solo nell'allestimento top di gamma.

Audi A6 Allroad

L'infotainment offre la piattaforma Android Automotive e non può mancare un avanzato assistente vocale dotato dell'integrazione con ChatGPT. Oltre che con i sedili sportivi, di serie per le versioni Business ed S line, sono disponibili le sedute dal profilo personalizzato, che possono contare su molteplici possibilità di regolazione e delle funzioni ventilazione e massaggio.

La dotazione include pure un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio a disposizione. La capacità del bagagliaio spazia da 466 a 1.497 litri (da 404 a 1.423 litri per la variante Plug-in).

Motori

Al lancio, la nuova Audi A6 Allroad sarà disponibile con le motorizzazioni diesel Mild Hybrid e Plug-in. Entriamo più nei dettagli. Partiamo dalla Plug-in, cioè da Audi A6 allroad e-hybrid. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri 2.0 TFSI da 252 CV abbinato ad un propulsore elettrico da 143 CV. Potenza massima complessiva di 367 CV e una coppia di 500 Nm che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi a fronte di una velocità massima autolimitata di 250 km/h.

Audi A6 Allroad

C'è poi una batteria da 25,9 kWh (20,7 kWh utilizzabili) che permette un'autonomia in elettrico di 95 km. Accumulatore che si può ricaricare in corrente alternata fino ad una potenza massima di 11 kW.

Passiamo al V6 3.0 TDI con tecnologia Mild Hybrid. Tale unità è in grado di erogare 299 CV a cui si aggiungono i 24 CV del sistema Mild Hybrid. Audi A6 allroad TDI quattro è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Entrambe le motorizzazioni sono abbinate di serie alla trazione integrale quattro ultra.

Pronta a tutto

Per questo modello è stato sviluppato uno specifico setup per telaio e assetto. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension allroad sono di serie e prevedono un'escursione massima di 55 millimetri: +25 mm rispetto ad Audi A6 Avant. L’altezza da terra varia in funzione della velocità e del programma di marcia selezionato mediante l’Audi drive select. Ad andature autostradali (da 120 km/h) e in configurazione “dynamic” l'altezza da terra si riduce di 20 mm a vantaggio dell’handling e dell’aerodinamica. Nelle modalità “balance”, “comfort” ed “efficiency”, l’assetto si attesta a +34 mm rispetto ad Audi A6 Avant con sospensioni pneumatiche.

Audi A6 Allroad

Scegliendo i setup “offroad” e “offroad+” la distanza minima dal suolo aumenta di 15 mm rispetto allo standard (sino a 85 km/h). Parallelamente, la taratura degli ammortizzatori elettroidraulici si adatta al nuovo assetto. In configurazione “offroad+”, il controllo della trazione permette un moderato slittamento degli pneumatici così da consentire l’accumulo di terra e neve a vantaggio della trazione in condizioni di ridotta aderenza, mentre la trasmissione a doppia frizione S tronic trattiene più a lungo la marcia, realizzando i passaggi di rapporto a regimi più elevati rispetto al consueto onde massimizzare reattività e rapidità d’erogazione. Scegliendo infine per la modalità “lift”, l’assetto viene rialzato di ulteriori 20 mm (sino a 35 km/h) rispetto al livello connesso con i setup “offroad” e “offroad+”, raggiungendo così +35 mm rispetto al setup base.

Prezzo

Capitolo prezzi. Audi A6 allroad quattro è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line, con prezzi partire da 82.350 euro per la variante 3.0 TDI quattro 299 CV S tronic e da 88.650 euro per la versione e-hybrid quattro 367 CV S tronic. Nelle concessionarie dal quarto trimestre.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026