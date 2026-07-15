Audi Q3 2027 al debutto, dotazione più ricca e nuove tecnologie

Audi Q3 2027 si rinnova con nuovi equipaggiamenti, aggiornamenti agli ADAS e importanti novità per le versioni Plug-in Hybrid

Per Audi Q3 arriva un piccolo aggiornamento con l'introduzione del Model Year 2027 che va a migliorare la dotazione del SUV tedesco. Entriamo più nei dettagli e andiamo a vedere cosa la casa dei 4 anelli ha introdotto come novità su Q3.

Audi Q3 MY27

Migliora la dotazione di serie

Sin dal primo livello di allestimento di Audi Q3 (anche versione Sportback), denominato Business, di serie troviamo adesso il climatizzatore automatico bizona, il riscaldamento dei sedili anteriori, la retrocamera e la chiave comfort. Il tutto senza aumenti di prezzo.

Invece, sulle versioni Business Advanced e S line la dotazione di serie include adesso anche i sistemi di assistenza alla guida side assist, exit warning e rear cross-traffic assist. Con il nuovo Model Year, Audi ha pure introdotto modifiche ai pacchetti Tech, adattandone il contenuto così da rendere disponibili come singoli optional molteplici elementi sino a oggi offerti solamente all’interno dei pack.

Audi Q3 MY27

Arriva il display anche per il passeggero

Su Audi Q3 2027 arriva una novità introdotta con la nuova Q4 e-tron e cioè il display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore che va così ad aggiungersi all’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e allo schermo da 12,8 pollici del sistema infotainment.

Altre novità: cambiano i comandi lungo le razze del volante che ora prevedono un azionamento parzialmente fisico anziché totalmente touch e il pad per la ricarica wireless degli smartphone, ora refrigerato e forte di una postazione da 25 Watt. Oltre a questo, i passeggeri posteriori hanno a disposizione tre porte USB-C con potenze sino a 100 Watt.

Audi Q3 MY27, interni

Plug & Charge per le Plug-in

Per le versioni Plug-in di Audi Q3, con il Model Year 2027 arriva il Plug & Charge, funzione che normalmente troviamo sulle auto elettriche. Presso le stazioni di ricarica IONITY ed Ewiva, le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente all’inserimento del cavo di ricarica e avviano l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app.

Infine, sempre sulle versioni Plug-in, la capacità di traino è stata portata a 2.000 kg: ben 600 kg in più rispetto al passato.

Disponibilità

Audi Q3 2027 e Audi Q3 Sportback 2027 raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2026.

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