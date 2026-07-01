Nuova Audi A4 torna nel 2028: ecco come sarà secondo Rouven Mohr

Audi A4 ritornerà nel 2028: sarà solo elettrica e nascerà sulla nuova piattaforma SSP. Anticipazioni su stile e interni

Guarda i rendering in questo servizio e potresti avere un'idea abbastanza precisa di come potrebbe apparire la nuova Audi A4, quando ritornerà nelle concessionarie nel 2028. Non si tratta di immagini ufficiali, ma i nostri rendering si basano sulle recenti dichiarazioni del Chief Technical Officer di Ingostadt, Rouven Mohr, che a proposito del grande ritorno ha fornito alcune interessanti anticipazioni.

Reinventata completamente come auto elettrica nativa, Audi A4 tornerà sul mercato con un progetto a sé stante, che non avrà punti di contatto con la recente A5: il modello che, non senza creare confusione con una scelta di nomi che ha generato dubbi e ripensamenti, ha preso il posto delle vecchie A4 a motore termico.

Lo stile: pulizia formale ispirata alla Concept C

In attesa del debutto, i vertici tedeschi hanno iniziato a delineare i contorni tecnici e stilistici, confermando che la nuova Audi A4 elettrica sarà tra i primi modelli di grande serie ad adottare il nuovo corso di design introdotto dalla Concept C nel 2025.

A dire il vero, la prima a portare su strada questi tratti sarà la supercar Nuvolari nel 2027 (un progetto esclusivo derivato dalla Lamborghini Temerario e limitato a soli 499 esemplari), seguita dalla versione di serie della stessa Concept C, una sportiva targa sviluppata sulla base delle Porsche Boxster e Cayman elettriche.

La futura A4 sarà però la prima berlina a quattro porte della gamma a fare propria la filosofia battezzata ''strive for clarity'', un approccio stilistico che punta tutto sulla pulizia delle linee, l'aerodinamica rigorosa e l'eliminazione del superfluo.

Nuova Audi A4 2028 - rendering generato con A.I.

Interni: più qualità e meno ''ansia da schermo''

Il cambio di rotta non riguarderà solo i lamierati esterni. Nei piani alti di Audi sanno bene che negli ultimi anni la percezione della qualità dell'abitacolo ha subito qualche critica di troppo (vedi le nostre prove delle ultime Audi A6 e Q5).

Per questo motivo, la berlina del 2028 erediterà l'impostazione interna anticipata dai prototipi più recenti: troverai materiali più curati e morbidi al tatto su ogni superficie e, soprattutto, una netta inversione di tendenza rispetto alla bulimia da display che caratterizza molte auto contemporanee.

L'obiettivo dichiarato è ridurre l'estensione degli schermi a favore di una maggiore razionalità, reintroducendo comandi fisici per le funzioni principali, a tutto vantaggio dell'ergonomia e dell'immediatezza d'uso durante la guida.

Sotto il vestito: debutta la piattaforma SSP

La vera rivoluzione della Audi A4 EV si nasconde però sottopelle. Mohr ha confermato un dettaglio tecnico fondamentale: la vettura nascerà sulla piattaforma SSP (Scalable Systems Platform). Si tratta dell'architettura di prossima generazione del Gruppo Volkswagen, studiata per superare gli attuali vincoli tecnici delle piattaforme MEB e PPE.

Questa base costruttiva permetterà di fare un salto in avanti in termini di efficienza energetica, velocità di ricarica e integrazione dei sistemi di assistenza alla guida, ponendo la A4 in diretta concorrenza con le architetture dedicate dei rivali di sempre.

La variante Avant non si tocca

Se sei un purista delle station wagon, puoi stare tranquillo. Nonostante il focus iniziale sia incentrato sulla carrozzeria berlina, il management di Ingolstadt non ha intenzione di abbandonare le familiari.

Lo stesso Rouven Mohr ha ribadito che la variante Avant fa parte del DNA Audi e che il brand, avendo storicamente contribuito a rendere desiderabili e dinamiche le station wagon, continuerà a presidiare questa configurazione anche nell'era della mobilità elettrica. Vedi il rendering in cima alla pagina: non trovi anche tu che sia più riuscito della berlina?

Immagini: rendering generati con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2026