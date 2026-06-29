Audi Nuvolari torna al Nürburgring: la supercar da 1.001 CV è quasi pronta

Audi Nuvolari continua il suo sviluppo al Nürburgring, in vista delle prime consegne previste per il 2027. Le curve dell'Inferno Verde sono l'ideale per mettere alla frusta la meccanica di una supercar oltre che per mettere a punto l'assetto di modelli ad altissime prestazioni. La casa dei 4 anelli sta quindi continuando i collaudi sulla pista tedesca per affinare tutti i dettagli della sua esclusiva supercar da oltre 1.000 CV.

Le ultime foto spia sono state condivise da wilcoblok, specializzato proprio in queste attività, attraverso i suoi account social. Il prototipo della Nuvolari appare ovviamente ancora camuffato ma non è un problema dato che della supercar sappiamo praticamente tutto dato che era stata svelata quasi un mese fa in occasione del Gran Premio di Monaco, quando era stato mostrato un prototipo.

Solo 499 esemplari e 1.001 CV

Gli scatti permettono di osservare come la Nuvolari sarà del tutto simile al prototipo mostrato al momento della presentazione ufficiale. Le differenze saranno quindi minime. Le immagini, in particolare, permettono di apprezzare l'alettone posteriore attivo che può cambiare posizione per offrire diverse valori di deportanza. Nella posizione che offre la massa deportanza, la Nuvolari può disporre di 400 kg di carico aerodinamico.

Dal punto di vista tecnico, la supercar nasce sulla base della Lamborghini Temerario. Il cuore pulsante è quindi un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata da 800 CV e 730 Nm di coppia abbinato a tre motori elettrici, tutti da 150 CV. C'è poi una piccola batteria da 7,3 kWh che alimenta le unità elettriche. Potenza massima di sistema pari a 1.001 CV. Le prestazioni ovviamente non possono che essere elevatissime. La velocità massima raggiunge i 350 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono appena 2,6 secondi. Ricordiamo che grazie alla presenza di due motori elettrici sull'asse anteriore, Nuvolari può contare sulla trazione integrale.

Per tenere a bada i circa 1.000 CV, la supercar adotta un avanzato sistema frenante derivato dalla Formula 1 che può contare su dischi carboceramici. Complessivamente, saranno realizzati 499 esemplari dell'esclusiva Audi Nuvolari. Il prezzo non è noto ma al momento della presentazione si speculava di circa 500-600 mila euro.

Fonte: wilcoblok

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026