Nuova Audi A2 e-tron, è quasi tutto pronto per il debutto: ecco le ultime foto spia

Lo sviluppo della Audi A2 e-tron è ormai alle battute finali

Nuova Audi A2 e-tron dovrebbe essere presentata ufficialmente questo autunno e la sua commercializzazione è prevista entro la fine dell'anno. Si tratta di un modello molto importante per la casa dei 4 anelli dato che diventerà l'offerta entry level della sua gamma di auto elettriche. Lo sviluppo sta volgendo oramai al termine come dimostrano queste foto spia che mostrano il nuovo modello con forme di produzione con solo alcune pellicole bianche posticce a coprire alcuni dettagli del design.

Audi A2 e-tron

La nuova offerta entry level della gamma elettrica di Audi

Le immagini ci permettono quindi di dare un'ulteriore occhiata al nuovo modello di cui comunque sappiamo già diverse cose dato che tra foto spia e piccole anticipazioni fornite direttamente da Audi, ci siamo già fatti un'idea piuttosto chiara di come sarà.

Audi A2 e-tron

Con questa nuova vettura elettrica, la casa dei 4 anelli riporterà in vita il nome A2. Ci saranno anche alcuni richiami stilistici al modello del passato a partire dal piccolo lunotto diviso in due da uno spoiler. La vettura poggerà sulla piattaforma MEB+ e presenterà una lunghezza di circa 4,3 metri. Il frontale proporrà invece quello stile proprio dei modelli elettrici della casa tedesca con griglia esagonale chiusa, fari sdoppiati e le luci diurne dalle forme sottili e allungate.

Ancora non ci sono informazioni certe per quanto riguarda, invece, le specifiche tecniche. Tuttavia, si dice che la nuova A2 e-tron possa condividere gli stessi powertrain della nuova Volkswagen ID.3 Neo e quindi arrivare a offrire nella sua versione top di gamma circa 600 km di autonomia.

Audi A2 e-tron

Tra pochi mesi ne sapremo di più con il debutto ufficiale ma non si può escludere che Audi possa fornire prima qualche ulteriore anticipazione. Non rimane che attendere ma pare chiaro che la casa automobilistica voglia puntare molto sulla nuova A2 e-tron per ampliare la sua presenza all'interno del segmento delle BEV.

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