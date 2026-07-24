Nuova BMW X2 M40 avvistata su strada: il design Neue Klasse arriva anche sul SUV Coupé

BMW sta portando avanti un importante lavoro di rinnovo della sua gamma di vetture. Abbiamo già visto diversi modelli totalmente nuovi come la X5 ma la casa tedesca sta lavorando pure su diversi restyling. Il filo conduttore nella maggior parte dei casi sarà l'introduzione del nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Tra i modelli che saranno rinnovati in futuro c'è la BMW X2 che adesso è stata pizzicata su strada durante una sessione di test. Non è la prima volta che vediamo muletti del restyling del SUV Coupé ma le ultime immagini permettono di farsi un'idea ancora migliore di quello che sta arrivando, sebbene la vettura appaia camuffata con pellicole.

BMW X2 spy shot restyling

Questa è la variante M Performance

Nonostante il camuffamento, si nota chiaramente che la novità più importante di design la troveremo davanti con il frontale completamente ridisegnato in stile Neue Klasse che ha fatto il suo debutto sulla nuova iX3. Dunque, via la griglia doppio rene di grandi dimensioni, in favore di una soluzione più minimalista. Rivisti anche i fari che adotteranno una nuova firma luminosa e si nota un paraurti ridisegnato che sembra offrire un look più pulito e meno aggressivo di quello del modello attuale. Curiosità, il muletto protagonista delle foto spia è la variante M Performance.

BMW X2 spy shot restyling

Il profilo sembra essere invariato rispetto a quello della X2 attuale. In ogni caso, il muletto dispone di nuove minigonne laterali. Si notano anche cerchi da 20 pollici che lasciano intravedere un impianto frenante maggiorato con pinze di colore blu.

Pure il posteriore non sembra essere stato stravolto. Tuttavia, si possono osservare una nuova grafica per i gruppi ottici e piccoli ritocchi al paraurti.

BMW X2 spy shot restyling

Interni: tanta tecnologia

Le foto spia permettono solo di intravedere l'abitacolo ma già sappiamo che la rinnovata BMW X2 adotterà il sistema Panoramic iDrive che sta trovando posto in tutte le ultime BMW. Dunque, il nuovo SUV Coupé potrà contare su tanta tecnologia, con l'accesso agli ultimi servizi digitali che la casa tedesca ha sviluppato per le sue vetture.

BMW X2 spy shot restyling

Motore

Dietro possiamo notare la presenza di 4 terminali di scarico, ulteriore indizio che si tratta della versione M Performance. L'attuale BMW X2 M35i può contare su di un 4 cilindri turbo da 2 litri in grado di erogare 300 CV. Ci sia aspetta che la nuova versione che si dovrebbe chiamare X2 M40 possa offrire un po' più di potenza. Per il resto, il nuovo modello continuerà a essere proposto con una completa gamma di motorizzazioni, versioni elettriche comprese.

Foto spia: CarScoops

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