Nuova BMW X5 2026, aperto il configuratore: ecco prezzi e prime versioni

La nuova BMW X5 ha fatto il suo debutto ufficiale nella giornata di ieri. Si tratta di un modello molto importante per la nuova strategia della casa automobilistica tedesca, un modello che sarà proposto con motorizzazioni benzina, diesel, Plug-in, elettriche e Fuel Cell. Il SUV da sempre è un best seller per BMW, soprattutto in alcuni mercati come quello americano. Non stupisce, quindi, che la presentazione si sia tenuta presso lo stabilimento americano di Spartanburg dove la nuova X5 sarà prodotta.

BMW X5, 3/4 posteriore

Il lancio sul mercato delle prime varianti della nuova BMW X5 è previsto per la fine di novembre 2026, mentre le versioni completamente elettriche e Plug-in hybrid seguiranno all’inizio del 2027. Intanto, il nuovo SUV, almeno in alcuni versioni, ha fatto già il suo debutto all'interno del configuratore italiano. Abbiamo quindi la possibilità di saperne di più sui prezzi.

Benzina e diesel Mild Hybrid

La nuova generazione ha adottato il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che rivoluziona l'aspetto del SUV, soprattutto al livello del frontale che riprende il look della nuova iX3 ma con un aspetto più deciso e fari dotati di una firma luminosa a doppia X.

Le versioni che saranno le prime a essere commercializzate sono le BMW X5 40 xDrive e BMW X5 40d xDrive. Nel dettaglio, BMW X5 40 xDrive propone un 6 cilindri benzina di 3 litri Mild Hybrid da 400 CV e 580 Nm di coppia. Il tutto è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. C'è la trazione integrale. Velocità massima di 250 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

BMW X5, interni

Invece, la BMW X5 40d xDrive offre un motore 6 cilindri diesel di 3 litri Mild Hybrid da 313 CV e 670 Nm di coppia. C'è sempre un automatico a 8 marce e la trazione integrale. Da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e velocità di punta pari a 230 km/h.

Prezzi

BMW X5 40 xDrive: da 98.200 euro

BMW X5 40d xDrive: da 94.600 euro

I modelli Plug-in ed elettrici saranno configurabili e ordinabili a partire dall'8 di ottobre. I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Per chi volesse provare a configurare il nuovo SUV con motorizzazioni benzina e diesel Mid Hybrid per farsi un'idea dei prezzi comprensivi degli accessori, potrà recarsi sul configuratore BMW (clicca qui).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026