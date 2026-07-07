BMW X2, le foto spia svelano il facelift, ma qualcosa non torna

Le prime foto spia del facelift della BMW X2 confermano che il SUV coupé di Monaco erediterà il frontale Neue Klasse debuttato sulla iX3. Quindi il doppio rene più piccolo e un pannello luminoso orizzontale al posto dei fari tradizionali. Un aggiornamento che arriva parallelamente a quello già avvistato sulla X1 che con la X2 condivide il pianale e che conferma l'intenzione di BMW di spingere il nuovo linguaggio stilistico anche sui modelli con motore termico, non solo sulle elettriche. Fin qui, tutto chiaro. Ma resta aperta la domanda più interessante: perché il frontale Neue Klasse, pensato all'inizio per la sola gamma elettrica, compaia oggi su X1, iX1 e X2, ma non sulle più recenti Serie 5 e Serie 7? Una strategia che sembra ancora in fase di assestamento, più che una linea guida definita, e che lascia intendere come BMW stia ancora decidendo dove e quanto applicare la propria rivoluzione stilistica.

Cosa emerge dalle foto spia della nuova X2

I prototipi fotografati mostrano una carrozzeria ancora pesantemente camuffata, con un lunotto che sembra più spiovente rispetto all'attuale generazione. Un effetto, secondo chi ha scattato le immagini, più legato al taglio del cofano posteriore e alle pellicole mimetiche che a una reale modifica delle proporzioni. Trattandosi di un restyling di metà carriera, è improbabile che ci siano dei cambiamenti radicali.

Sul fronte tecnologico, la novità principale riguarda l'abitacolo. La X2 aggiornata adotterà il sistema Panoramic iDrive, già visto su iX3 e X1. Al posto del grande display centrale tradizionale, una combinazione tra uno schermo più compatto e una fascia di informazioni proiettata lungo la base del parabrezza, posizionata più in alto nel campo visivo del guidatore. Il sistema punta a ridurre la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada, supportato da un comando vocale più evoluto pensato per limitare i comandi fisici.

I quattro terminali di scarico e gli specchietti in stile M visibili nelle foto indicano che il muletto fotografato è la variante M35i, non la versione base né la elettrica iX2. L'attuale versione europea della M35i eroga 300 CV (221 kW), contro i 316 CV (233 kW) della versione destinata al mercato statunitense (una differenza dovuta alle diverse normative di omologazione, non a un allestimento superiore). La versione base xDrive28i si ferma invece a 244 CV (180 kW). Alcune indiscrezioni ipotizzano un incremento di potenza per la versione aggiornata, ma al momento quello attuale resta il motore più potente mai montato su questa piattaforma.

FONTE: CarBuzz

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