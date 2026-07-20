BMW M3 elettrica torna in pista al Nürburgring: le foto spia anticipano il nuovo look

Il prossimo anno debutterà la nuova generazione della BMW M3 su cui c'è una grande attesa, soprattutto perché ci sarà per la prima volta anche una versione elettrica. Proprio sul modello a batteria c'è grande curiosità dato che disporrà di caratteristiche tecniche molto interessanti. Recentemente abbiamo visto le foto spia del modello endotermico perché ovviamente la nuova BMW M3 continuerà a essere offerta con una motorizzazione a benzina con un 6 cilindri evoluzione di quello attuale.

Adesso, però, sono apparsi nuovi scatti che mostrano la BMW M3 elettrica, ovviamente ancora camuffata. Si notano comunque alcuni nuovi particolari.

BMW M3 elettrica, Nurburgring

Non si chiamerà BMW iM3

Lo abbiamo scritto di recente, la sportiva elettrica non si chiamerà iM3 come qualcun pensava. Sarà sempre e solo BMW M3. Le ultime foto spia che arrivano dal Nürburgring permettono comunque di farsi un'idea più chiara di quello che sta arrivando e si notano alcune somigliante estetiche con M Concept Neue Klasse.

BMW M3 elettrica, Nurburgring

Lo sviluppo prosegue

Sebbene alcuni dettagli chiave siano ancora parzialmente camuffati, la forma generale e molti degli elementi stilistici appaiono ormai molto simili a quelli che troveremo sul modello di produzione. Rispetto alla nuova BMW i3 che ha fatto il suo debutto da pochi mesi, la nuova M3 elettrica potrà contare su di un look molto più aggressivo.

BMW M3 elettrica, Nurburgring

Possiamo osservare i passaruota più ampi, cerchi di grandi dimensioni, un diffusore posteriore, uno spoiler sul bagagliaio e una presa d'aria sul cofano che non era visibile sui prototipi precedenti. Ovviamente via il doppio rene XXL in favore di una soluzione più sobria propria dello stile Neue Klasse che abbiamo visto sulla nuova i3 e su M Concept Neue Klasse. L'abitacolo non si vede ma verosimilmente troveremo il nuovo BMW Panoramic iDrive oltre ovviamente a una serie di elementi che andranno a enfatizzare la natura sportiva della vettura.

BMW M3 elettrica, Nurburgring

4 motori elettrici e tanta potenza

Piattaforma Neue Klasse e già sappiamo che ci saranno 4 motori elettrici. Sebbene la potenza potrebbe superare i 1.000 CV, sembra che il modello di produzione avrà circa 700 CV con la possibilità di andare oltre in versioni speciali successive. La vera sfida, tuttavia, non è la velocità in rettilineo. Ciò che gli ingegneri BMW devono dimostrare è che questa vettura può offrire l'equilibrio, la precisione e le prestazioni dinamiche delle classiche BMW M3 endotermiche.

Foto spia: CarScoops

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