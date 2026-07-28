BMW i4 Cabrio elettrica: debutto nel 2028? Ecco cosa sappiamo

BMW starebbe lavorando allo sviluppo di una nuova Cabrio elettrica. Secondo un rapporto di BMW Blog, la casa automobilistica si starebbe occupando dello sviluppo di una BMW i4 Cabrio che potrebbe arrivare intorno al 2028. Stando al rapporto, internamente la vettura sarebbe nota con il nome in codice NA3 e si baserebbe sulla piattaforma Neue Klasse, la stessa della nuova berlina elettrica i3. La formula ricalcherebbe quella dell'attuale modello a benzina e cioè capote in tessuto, quattro posti e due porte. Nessun tetto rigido ripiegabile.

Si dice inoltre che BMW stia lavorando a una versione Coupé, nome in codice NA2, basata sempre sulla medesima piattaforma, il cui debutto sarebbe atteso più o meno sempre per quel periodo.

Una nuova Cabrio elettrica per BMW

Se il rapporto è corretto, la Serie 4 Cabrio, pur con l'arrivo del modello elettrico, non andrebbe in pensione visto che la produzione è programmata almeno fino al 2029. Il prossimo anno invece dovrebbe terminare la produzione dell'attuale BMW i4 e quindi ci sarà almeno un anno di ''vuoto'' prima che la casa tedesca introduca sul mercato la nuova i4 Cabrio e forse la versione coupé.

Grazie alla piattaforma Neue Klasse, la futura nuova BMW i4 Cabrio potrà contare su tutte le ultime tecnologie che il marchio tedesco ha sviluppato per le sue auto elettriche e che vediamo oggi su iX3 e i3. Da un certo punto di vista, la nuova i4 Cabrio andrà ad ampliare la gamma della nuova i3 visto che con la berlina elettrica condividerà molte cose, a partire dal design del frontale. Niente griglia doppio rene XXL e al suo posto una soluzione più minimalista che vediamo sugli ultimi modelli BMW.

Dato che la piattaforma Neue Klasse nasce per le auto elettriche, sarà possibile massimizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo, per offrire maggiore comfort soprattutto ai posti posteriori. È troppo presto per dire se BMW intenda offrire la nuova i4 anche in una variante M. Tuttavia, visto quanto offre all'interno della sua gamma è molto probabile che lo faccia. Non rimane, quindi, che attendere novità sul possibile arrivo della nuova BMW i4 Cabrio.

Fonte: BMW Blog

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