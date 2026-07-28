BMW iX3, il nuovo stabilimento di Debrecen raggiunge 50.000 auto in nove mesi

Per BMW la nuova iX3 non è soltanto un nuovo SUV elettrico. È molto di più. Può essere considerato come il primo banco di prova della Neue Klasse. A nove mesi dall'avvio della produzione, lo stabilimento ungherese di Debrecen ha assemblato il 50.000esimo esemplare, mentre BMW parla di una domanda superiore alle aspettative con quasi 100.000 ordini raccolti a livello globale.

Il ruolo della iX3 e dello stabilimento di Debrecen

BMW iX3 Neue Klasse, lo stabilimento di Debrecen

Raymond Wittmann, del board di BMW AG con delega alla produzione, ha commentato: «Non avevamo mai costruito così tante vetture così rapidamente in un nuovo stabilimento. Questo traguardo è il risultato di uno sforzo di squadra eccezionale».

Ad accelerare i tempi di produzione della nuova iX3 ha contribuito l'introduzione anticipata di un secondo turno di lavoro, partito già a febbraio 2026, ben prima del previsto. BMW motiva la scelta con la forte domanda registrata dalla iX3 fin dal lancio commerciale.

BMW iX3 Neue Klasse, produzione record

Debrecen non è soltanto il primo stabilimento a costruire un modello Neue Klasse. Per BMW, l'esperienza qui maturata viene poi trasferita agli altri impianti del gruppo distribuiti nel mondo. Tra questi anche quello di Monaco di Baviera, da poco rinnovati proprio in prosettiva dei prossimi modelli Neue Klasse. Entro la fine del 2027, BMW prevede di lanciare 40 nuovi modelli (inediti o aggiornamenti) che condivideranno tecnologie e linguaggio stilistico della nuova piattaforma. Tra le innovazioni adottate l'utilizzo di strumenti digitali condivisi e un database comune che permettono di individuare eventuali difetti qualitativi in un impianto prima che si ripresentino altrove.

Lo stabilimento ungherese rappresenta quindi il primo banco di prova industriale per la nuova generazione di veicoli elettrici BMW. Secondo il gruppo, il modello produttivo sviluppato a Debrecen integra processi digitali, sistemi di controllo qualità condivisi e una maggiore flessibilità nella produzione, elementi che saranno progressivamente adottati anche negli altri impianti BMW coinvolti nella Neue Klasse. Il traguardo delle 50.000 iX3 prodotte nei primi nove mesi diventa così non soltanto un risultato quantitativo, ma una verifica sul campo della capacità del gruppo bavarese di portare rapidamente in produzione una nuova architettura tecnologica.

VEDI ANCHE

Tags