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BMW M3 elettrica, nuove foto spia al Nürburgring: ecco le ultime novità

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20 minuti fa - BMW M3 elettrica, 4 motori e fino a 1.000 CV: cosa sappiamo

La sportiva avrà quattro motori elettrici, architettura a 800 V e un design ispirato alla Neue Klasse
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Il prossimo anno BMW porterà al debutto un modello particolarmente atteso. Si tratta della nuova M3 elettrica che si preannuncia davvero molto interessante dato che disporrà di ben 4 motori elettrici, uno per ruota. Il suo aspetto è stato anticipato un po' di tempo fa dalla M Concept Neue Klasse che ha fatto capire che la sportiva potrà contare su di un look particolarmente aggressivo. Intanto, lo sviluppo sta andando avanti e la futura BMW M3 elettrica è stata nuovamente intercettata al Nürburgring durante una sessione di test.

Punta al massimo divertimento

La casa tedesca è stata più volte chiara affermando che la nuova M3 elettrica sarà in grado di garantire un'esperienza di guida di altissimo livello. Sarà una vera M3, quindi. Il muletto visto sulla pista tedesca adotta ancora un camuffamento con pellicole ed elementi posticci ma si nota chiaramente che l'aspetto generare seguirà quello della nuova BMW i3 con il nuovo stile Neue Klasse. Dunque, niente griglia a doppio rene XXL in favore di una soluzioni più minimalista.

BMW M3 EVBMW M3 EV

Ovviamente, nonostante le somiglianze, si capisce immediatamente che la sportiva elettrica potrà contare su di un body kit dedicato che la renderà molto più muscolosa e aggressiva. Anche se le pellicole nascondono diversi dettagli si nota subito che il paraurti anteriore sarà molto più elaborato, così come quello posteriore dove si intravede la presenza di un ampio diffusore.

La sportiva adotta poi cerchi di grandi dimensioni che permettono di intravedere un impianto frenante maggiorato. L'altezza da terrà appare inferiore a quella della BMW i3 che già conosciamo. Sempre dietro, alla fine del baule si può osservare la presenza di un piccolo spoiler.

BMW M3 EV

L'abitacolo non si vede in queste ultime foto spia ma non è un problema perché anche la nuova BMW M3 elettrica adotterà il nuovo sistema Panoramic iDrive che la casa tedesca sta utilizzando su tutti i suoi più recenti modelli. Ovviamente possiamo attenderci una personalizzazione che includa un volante M, sedili sportivi e dettagli specifici per rispecchiare il DNA più sportivo di questo modello.

Motore

Dettagli precisi sui livelli di potenza ancora non si conoscono ma si specula di una potenza compresa tra 700 e 1.000 CV. La sportiva elettrica disporrà poi di un'architettura a 800 V che permetterà di ricaricare ad alta potenza la batteria da circa 100 kWh.

BMW M3 EV

Chi non ama l'elettrico non deve comunque preoccuparsi perché la prossima M3 continuerà a essere proposta pure con una motorizzazione a benzina. Si parla di un'evoluzione dell'attuale 6 cilindri.

Foto spia: CarScoops

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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