BMW, maxi richiamo globale per il motorino di avviamento: i modelli interessati

BMW ha annunciato un maxi richiamo che coinvolge oltre 740.000 vetture in tutto il mondo a causa di un potenziale problema al motorino di avviamento. Nei casi più lievi, tale problematica può portare a un semplice problema di avviamento. In quelli più gravi, a un cortocircuito che può provocare un principio di incendio.

Il richiamo

Secondo l'Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici (Kraftfahrt-Bundesamt, o KBA), la nuova campagna di richiamo riguarda 744.234 veicoli in tutto il mondo, di cui 42.300 in Germania. Il possibile difetto è riconducibile a problemi di produzione del motorino di avviamento che possono lasciare depositi all'interno dei relè di avviamento. Tali depositi possono aumentare la resistenza elettrica all'interno del motorino di avviamento e, in rari casi estremi, tale resistenza può provocare un cortocircuito in grado di innescare un incendio.

Il pericolo è comunque molto limitato. Se il difetto si manifesta, lo fa nel momento stesso in cui si aziona il motorino di avviamento. Un veicolo parcheggiato che non viene avviato non è a rischio a causa di questo particolare difetto.

I modelli coinvolti

Il richiamo coinvolge diversi modelli della gamma BMW prodotti tra il 31 luglio 2020 e il 26 febbraio 2026. Tra i modelli segnalati figurano la Serie 3, la Serie 4, la Serie 5, la Serie 6, la Serie 7, la X3, la X4, la X5, la X6, la X7 e la Z4 Roadster. Non tutti gli esemplari prodotti in questo periodo sono difettosi.

Come risolverà il problema BMW? In maniera molto semplice e cioè con la sostituzione del motorino di avviamento. L'operazione ovviamente sarà gratuita. Tutti i proprietari dei veicoli interessati riceveranno una notifica da parte di BMW nelle prossime settimane.

Non è l'unico richiamo per i motorini di avviamento

A quanto pare, non si tratta dell'unico richiamo per i motorini di avviamento. Per quanto questo sia il più corposo in termini numerici ce ne sono stati altri nel corso del 2026 altri. Sebbene le cause tecniche siano leggermente differenti, il filo conduttore è lo stesso e cioè il motorino di avviamento da cambiare.

Fonte: BMW Blog

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