Vuoi un Tesla Cybertruck o una Porsche 911? La pazza idea di Zephyr Designz (video)

Di per sé, il Tesla Cybertruck ha suscitato grandissima curiosità fin dal suo esordio. E dopo un’attesa durata quasi cinque anni, qualche mese fa sono arrivati i primi esemplari sul mercato americano e da lì è stato un susseguirsi di commenti, prove e contenuti mediatici sul pick-up elettrico yankee. Di lui sappiamo, per esempio, che vanta prestazioni impressionanti con il suo propulsore a batterie capace di regalargli accelerazioni da supercar nonostante peso e misure taglia XXL. Tuttavia, il designer indipendente Vishnu Suresh, noto sui canali social e media anche come Zephyr Designz, ha deciso farci fare un viaggio immaginario trasformando con un rendering l’ultimo nato di casa Tesla. Guardiamo il video e pensiamolo su strada...

IL PICK-UP TESLA DIVENTA SUPERCAR Per esempio, perché non montare un motore Porsche sul retro di un bel Cybertruck immaginario? Magari, insieme a un kit estetico bizzarro, ruote sovradimensionate e sospensioni super ribassate, l’immaginazione può correre molto velocemente. “Tutto è iniziato con il restyling digitale del Cybertruck: i componenti aggiuntivi personalizzati in tinta con la carrozzeria riprendono il look spigoloso del veicolo elettrico, risultando in un rendering che ricorda una versione da corsa del pick-up”. Le modifiche includono parafanghi anteriori e posteriori ultra larghi con prese d'aria integrate, un'estensione del paraurti anteriore che porta a uno splitter dal profilo affilato, soglie laterali che si abbinano al nuovo stile, un diffusore posteriore e un'ala in coda che è sovradimensionata. Le caratteristiche aerodinamiche di spicco sono completate da un inedito set di cerchi che calzano pneumatici specifici per la strada, insieme a sospensioni estremamente ribassate, che raggiungono livelli di altezza da terra da supercar.

Tesla Cybertruck by Zephyr Designz: il pick-up americano con motore Porsche 911 TurboLA SECONDA VERSIONE È PIÙ SELVAGGIA Tuttavia, il primo bodykit non era sufficiente per Zephyr Designz, che ha condiviso una variante ridisegnata con un aspetto più aggressivo. Il Cybertruck, pesantemente modificato, è stato riverniciato di rosso ed equipaggiato con un nuovo set di ruote in lega leggera, mentre il diffusore è stato rimosso, dandoci un indizio su cosa c'è sotto la pelle

IL MOTORE È UNA VERA BOMBA Il propulsore EV di Tesla è stato sostituito con un flat-six biturbo di origine Porsche montato sul retro. I doppi terminali di scarico ci confermano la natura endotermica di questo originale Cybertruck, che presumibilmente ha la trazione posteriore a giudicare dalla larghezza degli pneumatici su quell’asse. Niente dati di una ipotetica potenza di questo esclusivo ibrido, ma sappiamo che la 911 Turbo si spinge fino a 580 CV e la 911 Turbo S addirittura fino a 650 CV.

Tesla Cybertruck by Zephyr Designz: il rendering mostra le modifiche al pick-up americanoRESTERÀ NELLA FANTASIA OPPURE NO? Naturalmente, quello che vedete è un esemplare puramente ipotetico, frutto della fantasia del bravo disegnatore, ma un Cybertruck con motore a benzina perderebbe peso in modo significativo senza il pacco batteria. E con pneumatici speciali, sospensioni riviste e aerodinamica migliorata, potrebbe vantare performance in pista impareggiabili nel segmento dei pickup. Resta da vedere se qualcuno oserà costruire davvero un Cybertruck con motore Porsche. Su questo abbiamo qualche dubbio…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/03/2024