BMW rinuncia al fuoristrada anti Mercedes Classe G: staccata la spina al progetto

Il fuoristrada BMW in grado di rivaleggiare con la Mercedes Classe G? Se ne parla da tempo sebbene non sia mai arrivata una conferma ufficiale. Di recente abbiamo visto anche un render che si immaginava le sue forme. Secondo un rapporto di BMW Blog pare che la casa automobilistica possa aver messo nel cassetto il progetto di questo modello.

I piani sono stati bloccati

Il rapporto cita persone vicine al programma. A quanto pare, il fuoristrada BMW, nome in codice G74, non avrebbe superato la fase finale di approvazione. A questo punto sarebbe molto difficile che in futuro possa arrivare un modello simile. I motivi? Stando a quanto riportato, sembra che la casa automobilistica ritenesse che il modello non avrebbe generato entrate sufficienti da giustificarne lo sviluppo.

Ma come si era arrivati a questo progetto?

L'idea risale ad almeno tre anni fa, quando ingegneri e dirigenti BMW stavano testando alcuni prodotti della concorrenza, e la Rivian R1T a quanto pare ha fatto un'ottima impressione. Da qui sarebbe partita l'idea di proporre un modello focalizzato sull'off-road. Inizialmente l'idea era di proporlo 100% elettrico, basato sulla piattaforma Neue Klasse. Secondo i colleghi di BMW Blog fu costruito un modellino in scala reale del concept. Tuttavia, con il mercato delle auto elettriche che faticava a crescere, la dirigenza BMW avrebbe poi bocciato l'idea di un modello 100% elettrico.

A quel punto spostò il progetto sulla piattaforma CLAR con il nome in codice G74. Grazie alla flessibilità di questa piattaforma è possibile proporre modelli con diverse tipologie di alimentazione. Fonti parlavano di un modello di grandi dimensioni con 3 file di sedili e un ampio tetto panoramico in vetro. All'interno, si prevedeva che riprendesse lo stile dei modelli Neue Klasse.

Nessuno in BMW ha mai parlato pubblicamente di questo progetto, solo lasciato alcuni indizi. Per esempio, il CEO di BMW M, Frank van Meel, si era mostrato aperto all'idea di un fuoristrada ad alte prestazioni. Tuttavia, pare che non lo vedremo mai.

Il debutto era atteso per il 2029

La G74 era originariamente prevista (stando alle indiscrezioni) nel 2029. A questa data manca ancora molto tempo e quindi ci sarebbero ancora i margini per un eventuale cambio di programma nel caso il mercato spingesse BMW a tornare a valutare un fuoristrada.

Fonte: BMW Blog

Fonte render: Kelsonic

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