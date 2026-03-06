E-bike e monopattini elettrici vietati fino ai 16 anni e guida solo con patente: la proposta

Ebike e monopattini elettrici nel mirino: si propone il divieto per i minori di 16 anni e l’obbligo di patente. Ecco dove e perché

Le bici elettriche e i monopattini potrebbero presto essere soggetti a regole molto più severe. Non da noi, ma in Australia, dove però pare abbiano problemi molto simili ai nostri quanto alla convivenza tra i vari tipi di mezzi di trasporto sulle strade.

Ecco infatti che una commissione parlamentare dello Stato del Queensland starebbe per proporre un giro di vite sull’utilizzo dei mezzi di micromobilità, con due misure chiave: divieto di guida sotto i 16 anni e obbligo di patente (almeno da principiante) per poterli utilizzare.

Il rapporto finale dell’indagine sulla sicurezza della e-mobility è atteso a breve e dovrebbe arrivare con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Owlet One RS 3, una nuova e-bike prodotta in California

Ebike e monopattini: nuove regole in arrivo

Secondo le anticipazioni, la commissione parlamentare – a maggioranza del partito conservatore – proporrà di fissare a 16 anni l’età minima per guidare ebike e monopattini elettrici.

Non solo. Per mettersi alla guida di questi mezzi potrebbe essere richiesto anche un titolo di guida equivalente alla patente per principianti, ottenibile dopo il superamento di un test online sulle regole della strada.

Le norme si applicherebbero indistintamente a bici elettriche e monopattini, mezzi che come in Italia sono già soggetti a limiti tecnici (che però da noi non tutti rispettano): nel Queensland, per esempio, sono consentiti solo modelli con motore fino a 250 W e assistenza limitata a 25 km/h.

Le fiammate del monopattino elettrico jet

Il tema sicurezza

L’iniziativa nasce dalle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, diversi governi locali stanno valutando restrizioni sull’uso dei mezzi elettrici leggeri a causa dell’aumento di incidenti, feriti e incendi delle batterie, problema molto sentito anche a Londra.

Il tema è diventato ancora più delicato dopo la morte di un bambino di otto anni, coinvolto lo scorso ottobre in un incidente con una ebike sulla Sunshine Coast.

Tanto che tra i sostenitori di regole più severe c’è l’Australian Medical Association del Queensland, che oltre a un'età minima di 16 anni chiede anche un rispetto più rigoroso dei limiti di velocità, l'uso obbligatorio di caschi certificati e protezioni e lo sviluppo di infrastrutture separate per la micromobilità.

Tutti aspetti che vedono la normativa italiana in netto anticipo su quella australiana: da noi, infatti, è tutto attentamente normato, anche se la repressione delle violazioni (leggi multe e sequestri dei veicoli non a norma) viaggia, come si suol dire, a targhe alterne.

Incidenti in aumento sui monopattini elettrici - Foto di Varla Scooter su Unsplash

Le critiche alla proposta

Come al solito, non tutti vedono di buon occhio l’idea di introdurre una patente per usare ebike e monopattini. Secondo Bicycle Queensland (il cui nome dice tutto sull'orientamento di questa community), l’ipotesi sarebbe stata elaborata senza considerare tutte le implicazioni pratiche.

L’associazione sostiene inoltre che le ebike legali non rappresentano una minaccia significativa, soprattutto per i giovani. Anzi, per molti ragazzi questi mezzi costituiscono un’alternativa di mobilità quotidiana efficiente e sostenibile.

E naturalmente sul problema sicurezza puntano il dito contro auto e moto: “Non c’è dubbio che il mezzo più pericoloso sulle nostre strade siano le persone nei veicoli a motore”, ha tuonato Andrew Demack, direttore della difesa dei diritti di Bicycle Queensland. Chi mai se l'aspettava una simile reazione?

Fonte: The Guardian

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/03/2026