Multe ai monopattini elettrici: le fanno davvero? Le statistiche

Quando li vedi sfrecciare in mezzo alla gente senza rispetto per i pedoni, quando li vedi parcheggiare ovunque, quando li vedi portare un passeggero in spregio alle regole pensi che a chi viaggia su un monopattino elettrico tutto sia permesso: che le Forze dell'Ordine chiudano un occhio - anzi due - davanti alle infrazioni dei ''diversamente motorizzati''. Ebbene, anche se le contravvenzioni sono ancora poche, le multe arrivano e la tendenza è in aumento. Di seguito la situazione nelle grandi città italiane: Roma, Milano e Torino.

In due sul monopattino - foto di Kristoffer Trolle, CC License

Nel periodo dal gennaio 2020 al 21 agosto 2024 i vigli urbani di Roma avrebbero elevato un totale di appena 4.194 multe ai conducenti di monopattini elettrici, stando ai dati raccolti dal Codacons. A conti fatti, la media non raggiunge 75 sanzioni al mese, ossia poco più di due contravvenzioni al giorno: «Nonostante a Roma circolino migliaia di monopattini elettrici privati e in sharing, con 14.500 mezzi delle società di noleggio fino al 2023 poi scesi a 9.000 nell’ultimo anno, il numero di multe elevate ai trasgressori è irrisorio'', dice il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi, che punta il dito contro i controlli carenti. Oltre i 3/4 delle multe riguardano i veicoli in sosta vietata, mentre quanto alle infrazioni più propriamente collegate alla sicurezza stradale i numeri sono sconfortanti: in quasi 5 anni sarebbero appena 767 i conducenti multati perché trasportavano un passeggero; 205 i minorenni senza casco; 12 le multe per la mancanza di dispositivi di illuminazione.

Un monopattino elettrico privo di dispositivi di illuminazione

9.222 verbali in 4 anni fino al 2023, con un trend esplosivo, poi una relativa stabilizzazione: andando a ritroso, scopriamo che secondo il Bilancio di previsione della Direzione Sicurezza del Comune di Milano, si è passati dalle 580 multe comminate nel 2020 alle 4.271 sanzioni inflitte nel 2022, con una decisa impennata dovuta al moltiplicarsi dell'utenza. Dopo l'aumento di circa il 600% registrato tra '21 e '22, il 2023 ha fatto segnare una leggera diminuzione, chiudendosi a 3.971. Ma non bisogna abbassare la guardia. L'introduzione del nuovo Codice della Strada, con un giro di vite proprio a carico dei monopattini elettrici, segue un aumento costante dei sinistri che vede coinvolti questi veicoli (vedi sotto).

Monopattini in Piazza del Duomo a Milano

Fino al 18 novembre del 2024 le multe comminate ai conducenti di monopattini elettrici all'ombra della Mole sono state 3.956, di cui 1.496 per comportamenti non conformi dei conducenti. Ma non basta. Il Comune di Torino intende dotarsi di ''un banco prova mobile [...] come quello che utilizzano in motorizzazione per calcolare le velocità dei veicoli durante le revisioni, in modo da poter contestare il superamento dei limiti consentiti e poter sequestrare i mezzi irregolari”, ha detto il consigliere comunale Domenico Garcea. Lo scopo è colpire i moltissimi mezzi fuorilegge che sfrecciano a velocità proibite per le strade del capoluogo piemontese. Un compito per cui, giustamente, servono equipaggiamenti adeguati.

Incidenti in aumento sui monopattini elettrici - Foto di Varla Scooter su Unsplash

Secondo i dati ISTAT, gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.365 nel 2023, con 21 vittime; nel 2022 si erano registrati erano 2.929 incidenti con 16 fatalità; 2.101 nel 2021 con 9 decessi tra i conducenti e uno tra i pedoni investiti. Nel 2020 le rilevazioni ISTAT partono dal mese di maggio e riportano 564 sinistri con un morto. Come si vede, il trend è in netta crescita, condizionato dall'aumento di monopattini elettrici sulle strade. Ma questo non deve distoglierci dal fatto che sono sempre le biciclette tradizionali a mietere più vittime, tra i mezzi di locomozione alternativa, con circa 15.000 incidenti e 200 morti l'anno in Italia.

Fonti: ISTAT, Il Messaggero, Torino Today, Sicurauto

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/12/2024