Pesa 80 kg e sorpassa le auto. Ma per legge, rimane una "e-bike"

Olto sfreccia a 53 km/h, ha due posti, il portellone e persino gli aggiornamenti OTA. Come ha fatto Infinite Machine a omologarla?

Ai cari amici delle due ruote (quelle povere, leggere, oneste): preparatevi al colpo di scena.

Si chiama Infinite Machine Olto e se lo incrociate sul percorso ciclabile, non chiedetevi perché quell’affare nero e squadrato sembra uscito da Blade Runner e vi sibila accanto a 50 all’ora.

Olto è l’ultimo capolavoro di ingegneria normativa. Una “e-bike” - sottolineiamo: e-bike - che pesa 79 chili (175 libbre per i puristi), fa 53 km/h di punta (ma qualcuno ha già registrato 58 in discesa) e, ciliegina sulla torta, ha due posti. Sì, perché no? Tanto per la legge, finché pedali (un po’), sei una bicicletta.

Ma andiamo con ordine. Per aggirare le severe regole del moped ,o motociclo leggero, gli americani di Infinite Machine hanno infilato due pedali talmente tristi e microscopici che persino un ciclista amatoriale si sentirebbe preso in giro. In modalità “legale” (Classe 2) va a 32 km/h con acceleratore a manetta. In Classe 3 arriva a 45 km/h, ma devi rimuovere le pedaline per scarico di coscienza. In modalità “Off-Road” – quella che userete sempre – scatta il 53 km/h. E oltre.

Olto, un po' più di una e-bike (Youtube / Infinite Machine)

E il bello è che il tutto parte da 3.495 dollari. Roba che con quella cifra ci compri una moto vera (usata, ma vera).

Da catalogo: un motore hub posteriore da 2 kW, batteria removibile da 25 Ah (autonomia dichiarata 65 km, ma se la sfruttate a manetta, salutatela prima), scocca in alluminio “weatherproof”, apertura NFC, GPS, antifurto, blocco sterzo automatico, ricarica USB-C e persino aggiornamenti over-the-air. Roba che la tua auto del 2012 si mette a piangere da sola in garage.

65 km di autonomia dichiarata (Youtube / Infinite Machine)

La parte più comica? Se la batteria si scarica (e succederà), buona fortuna a pedalare 80 kg di lamiera e tecnologia.

Infinite Machine la vende come “alternativa all’auto”, e in effetti per brevi tragitti urbani, con portapacchi, portabimbi e cestini vari, ha pure senso. Ma chiamarla bicicletta è una bestemmia, per chi suda su una bici da 10 kg.

Olto oltrepassa i 50 km/h (Youtube / Infinite Machine)

Morale: bell’oggetto, tecnologico, forse anche utile. Ma per favore, chiamiamolo per quello che è: un ciclomotore travestito da bici hipster.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/04/2026