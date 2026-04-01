Ego Movement in Italia: arrivano le e-bike svizzere di TVS Ebike

Il marchio svizzero Ego Movement (galassia TVS Ebike) sbarca ufficialmente in Italia. Quattro modelli, nomi da scienziati e un'estetica che non passa inosservata: ecco cosa devi sapere.

Ego Curie in Stazione Centrale a Milano

Design e filosofia

Per molti la e-bike è solo un elettrodomestico con i pedali. Per i ragazzi di Ego Movement, invece, è un modo per dire chi sei. Se finora dovevi andare in Svizzera per metterne una in garage, da questo mese la musica cambia. Il concetto è semplice: l’appeal conta quanto l’autonomia.

Il team di designer si è concentrato su uno stile che suggerisce un'ispirazione neo-retrò tecnologica. Una Ego non è solo un mezzo per andare da A a B evitando il traffico, ma un oggetto curato nei minimi dettagli, dai colori (sempre due opzioni: una per chi vuole farsi vedere e una per chi preferisce l'eleganza discreta) alle finiture.

Insomma, è una bici che ti fa venire voglia di scendere in strada anche solo per farle prendere aria.

Ego Galvani

Quattro nomi per quattro modi di pedalare

Dimentica le sigle alfanumeriche che sembrano codici fiscali. Qui si rende omaggio alla storia dell'elettricità, con modelli i cui nomi richiamano i padri dell'elettrificazione. La gamma si divide così:

Pixii (3.299 euro) e Curie sono le ''tuttofare'' ad accesso facilitato. Se cerchi comodità e praticità, queste sono le tue. Hanno tre taglie disponibili, il che significa che non devi adattarti tu alla bici, ma è lei che si adatta a te.

Galvani: qui si passa a una geometria maschile, più decisa e dinamica. È la compagna ideale per il commuting quotidiano se cerchi un feeling di guida più reattivo tra i semafori e le piste ciclabili.

Millikan è la risposta alla moda del momento, quella delle long-tail cargo. Se hai due figli da scaricare a scuola o una spesa che farebbe paura a un furgoncino, la Millikan è quella che fa per te. Robusta, lunga e pronta a caricare di tutto.

Ego Pixii

Tecnica svizzera e cuore Shimano

Sotto il vestito elegante batte un cuore che conosciamo bene: il motore centrale Shimano. Una garanzia. Perché sceglierlo? Perché ti regala una pedalata fluida e naturale, ma con quella spinta vigorosa che ti serve quando la strada smette di essere piatta.

Che tu viva in una città piena di saliscendi o che ti piaccia deviare verso qualche strada bianca in collina, la combinazione tra il motore giapponese e la ciclistica svizzera promette di non farti mai mancare il fiato. Le gomme sono state scelte proprio per non limitarti all'asfalto perfetto, dandoti quella versatilità che oggi è fondamentale.

Ego Pixii, dettaglio del posteriore

Dove trovarle e quanto costano

L'operazione Italia è partita in questi giorni, quindi non troverai ovunque le Ego da subito: la strategia prevede dieci negozi pilota in aree chiave del nostro Paese, per poi allargarsi a macchia d'olio.

I prezzi? Non sono proibitivi, come magari ti aspettavi arrivati a questo punto. Pixii costa 3.299 euro IVA inclusa; la sorella Curie è in vendita a 3.599 euro. Pari il prezzo della Galvani, mentre quello della Millikan non è ancora stato annunciato.

Puoi già dare un'occhiata a tutti i dettagli e cercare il rivenditore più vicino a te sul sito ufficiale (egomovement.com/it). La primavera è arrivata, e forse è il momento giusto per dare un tocco svizzero ai tuoi spostamenti urbani.

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