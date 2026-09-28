Honda QC3, il nuovo scooter elettrico pensato per la città che potrebbe piacere anche in Europa

Gli scooter elettrici possono essere un'interessante soluzione per i centri urbani. Honda QC3, per esempio, è molto compatto e offre una discreta autonomia oltre a un design assolutamente normale. Si tratta di un mezzo che potrebbe piacere a chi abita nelle grandi città europee, per poter accedere eventualmente anche nelle ZTL dove i veicoli endotermici non possono circolare. Nonostante questo scooter elettrico abbia un potenziale, al momento non è venduto in Europa ma solamente in India.

Pratico per un utilizzo in città

QC3 è il terzo scooter elettrico di Honda per il mercato indiano, che si aggiunge ai modelli QC1 e Activa e:. Lo scooter offre una batteria da 3 kWh che garantisce una percorrenza di 145 km secondo il ciclo IDC (Indian Driving Cycle). Insomma, non ci dovrebbero essere problemi per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano. La ricarica dallo 0% all'80% richiede circa due ore e 40 minuti, mentre una ricarica completa richiede circa quattro ore. Honda non ha ancora pubblicato dati dettagliati sulla potenza del motore, ma il QC3 utilizza un motore integrato nel mozzo della ruota posteriore.

Honda QC3

Il vano sottosella offre 32 litri di capacità, mentre la dotazione di serie include un display TFT da 5 pollici con connettività per smartphone e navigazione turn-by-turn. Sono inoltre presenti la Smart Key, un freno a disco anteriore e ruote da 12 pollici.

Prezzo

Honda ha fissato il prezzo della QC3 a 135.000 rupie che al cambio sono circa 1.236 euro. Lo vedremo mai in Europa? Al momento non ci sono informazioni ma pare difficile sebbene le sue caratteristiche siano potenzialmente interessanti per il mercato del Vecchio Continente. Per fare commissioni, spostarsi in una città affollata o semplicemente evitare di prendere l'auto per un tragitto di pochi chilometri, sembra davvero molto utile.

Fonte: RideApart

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