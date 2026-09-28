Una nuova Honda CBR900RR a 3 cilindri potrebbe sostituire la CBR600RR

Honda potrebbe sostituire la CBR600RR con una nuova supersport dotata del motore V3 da 900 cc presentato a EICMA. Perché ha senso

Se hai seguito la scorsa edizione di EICMA, ti ricorderai del propulsore V3 da 900 cc con compressore elettrico presentato da Honda. In quell'occasione la casa giapponese aveva dichiarato che la sovralimentazione avrebbe garantito prestazioni paragonabili a quelle di un motore da 1.200 cc. L'aspetto più interessante di questo progetto risiede nelle sue potenziali declinazioni alternative.

Togliendo il compressore elettrico dal blocco V3, dopo la necessaria modifica alle teste per ottenere un raopporto di compressione adeguato, si potrebbe ottenere un motore aspirato a tre cilindri con una potenza stimabile tra i 120 e i 130 CV.

Cifre di questo tipo rientrano perfettamente nei parametri della categoria supersport di nuova generazione (che permette a moto di diverso frazionamento e cubatura di correre insieme, visto che la potenza è calmierata per via elettronica con l'uso di una medesima centralina in comune), e le ultime indiscrezioni indicano che la direzione presa a Tokyo sia proprio questa.

Perché la CBR600RR fatica contro le rivali

Il segmento, del resto, non è più orientato verso le tradizionali quattrocilindri da 600 cc strillanti ad alti regimi, ma predilige architetture a due e tre cilindri con cubature superiori, capaci di offrire una curva di coppia più fruibile sia nell'uso stradale sia tra i cordoli.

È difficile ipotizzare che Honda decida di riprogettare da zero il quattro cilindri in linea per mantenerlo competitivo. Sviluppare una ciclistica inedita attorno al blocco V3 potrebbe invece essere la soluzione più logica ed efficace per rilanciare la presenza del marchio nella categoria.

Honda V3R 900 E-Compressor: il motore 3 cilindri a V con 2 cilindri nella bancata anteriore e uno in quella posteriore

I vantaggi dell'architettura V3 sulla ciclistica

Inserire il motore V3 aspirato in una ciclistica dedicata permetterebbe di creare una sportiva leggera e con un valore di potenza ai vertici della classe. La configurazione a V dei cilindri offre un beneficio fondamentale: un ingombro trasversale ridotto al minimo, che consente di progettare un telaio stretto e snello.

Un'impostazione di questo tipo si traduce in un'agilità elevata nei cambi di direzione e in un'ottima resa dinamica. In un momento storico in cui il mercato apprezza le sportive di media e grande cilindrata, un modello con queste caratteristiche si inserirebbe con tempismo perfetto.

Debutto a EICMA? Gli scenari di mercato

Resta da capire se il progetto prenderà il nome di CBR900RR e se la presentazione ufficiale avverrà durante il prossimo salone di Milano. Se stai valutando l'acquisto di una moto come Yamaha R9, KTM 990 RC R o Ducati Panigale V2, ti conviene attendere le prossime novità: la sfida tra le medie sportive potrebbe arricchirsi presto di una concorrente molto pericolosa.

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