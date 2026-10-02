Moto e scooter, mercato in crescita a settembre 2026: ecco i modelli più venduti

Il mercato moto e scooter italiano chiude positivamente il mese di settembre 2026, nonostante un contesto economico complessivamente complesso tra l'inflazione che vola e la fiducia dei consumatori che registra una nuova flessione.
I numeri di settembre
Entrando più nel dettaglio, nel suo complesso il mercato delle due ruote a motore segna una crescita del 7,86%, pari a 33.061 registrazioni. In particolare, gli scooter crescono a doppia cifra. Immatricolate 20.381 unità pari ad un progresso dell’11,21%. Per le moto, invece, 11.175 mezzi targati pari a un aumento dell'1,64%. Bene anche i ciclomotori che mettono a segno una crescita del 12,99%, pari a 1.505 unità.
Nel cumulato, cioè da inizio anno, sono stati registrati complessivamente 324.911 veicoli a due ruote pari a un +10,87%. Bene gli scooter con 192.668 unità e un +15,11%. Più contenuta la crescita delle moto con un progresso del 4,71% e 120.364 mezzi targati. I ciclomotori incassano un +10,55% con 11.879 unità.
Le elettriche?
Nel mese di settembre 2026 c'è stato un forte progresso del 48,04% pari a 1.208 unità. Anche il cumulato annuo cresce rispetto al 2025 del 24,66% con 8.524 immatricolazioni.
I quadricicli crescono forte a settembre
Questo segmento sembra aver superato le difficoltà della prima parte del 2026. A settembre c'è stato un progresso del 47,52% pari a 1.875 mezzi targati. Da inizio anno, 13.244 unità registrate pari a un +0,08%.
Gli scooter più venduti
Ecco la top 10 degli scooter più venduti nel periodo gennaio-settembre 2026.
- HONDA SH 125: 16.658
- HONDA SH 350: 10.131
- HONDA SH 150: 8.465
- ZONTES ZT368T-G: 6.652
- PIAGGIO LIBERTY 125 ABS: 6.296
- VOGE SFIDA SR16: 6.105
- HONDA X-ADV 750: 5.885
- KYMCO AGILITY 125 S: 5.504
- HONDA ITALIA ADV 350: 5.396
- VOGE SFIDA SR16 200: 5.364
Le moto più vendute
Ecco la top 10 delle moto più vendute nel periodo gennaio-settembre 2026.
- BMW R 1300 GS: 2.922
- HONDA AFRICA TWIN: 2.846
- HONDA XL 750 TRANSALP: 2.619
- YAMAHA TENERE 700: 2.166
- BMW R 1300 GS ADVENTURE: 2.001
- CFMOTO 450MT: 1.974
- YAMAHA MT-07: 1.884
- HONDA NC 750 X: 1.839
- YAMAHA TRACER 9: 1.819
- VOGE VALICO 625DSX: 1.681
I ciclomotori più venduti
Ecco la top 10 dei ciclomotori più venduti nel periodo gennaio-settembre 2026.
- PIAGGIO LIBERTY 50: 2.856
- BETA RR 50 MOTARD: 1.192
- KYMCO FILLY 50: 632
- KYMCO AGILITY 50 R16: 583
- FANTIC MOTOR 50 CC: 551
- SYM SYMPHONY 50: 535
- VENT 50: 517
- BETA RR 50: 470
- PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50: 347
- PEUGEOT TWEET 50: 346
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).