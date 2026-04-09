Il mercato moto in crescita fa felici i concessionari, ma c'è anche un problema da gestire

Il mercato italiano delle due ruote apre il 2026 con il piede sull'acceleratore. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati immatricolati 84.788 veicoli (+14,77% rispetto allo stesso periodo del 2025), con marzo protagonista assoluto grazie a un balzo del +22,31%. È quanto emerge dai dati ANCMA commentati da AICMOTO, l'Associazione Italiana Concessionari Moto.

Bene gli scooter, ma le moto tengono il passo

Honda SH350i: la prova

Un mercato in salute, dunque, trainato degli scooter: 46.386 unità vendute (+14,65%), con la famiglia Honda SH che domina la classifica di marzo occupando, insieme ad altri modelli del segmento, le prime quindici posizioni. Le moto crescono a loro volta del +13,93%, con la BMW R 1300 GS prima ''moto pura'' in classifica al 16° posto, a conferma del primato delle Adventure e delle Crossover tra gli appassionati.

Il punto di vista di chi le vende

Voge Valico 800 Rally, la adventure cinese sta scaldando la classifica di vendite

«Il dinamismo di marzo è il miglior biglietto da visita possibile per l'apertura della stagione», commenta il Presidente di AICMOTOAttilio Pogliani, che invita però a leggere i dati con pragmatismo: il confronto favorevole è amplificato dal rallentamento del 2025, legato al fine serie Euro 5.

Sul fronte della distribuzione, cresce la pressione dei brand cinesi: Zontes e Voge sono ormai stabilmente nella Top 15, ridisegnando gli equilibri competitivi e complicando la gestione dell'usato per i concessionari, che si trovano a proporre allo stesso prezzo moto cinesi nuove fiammanti e ricche di accessori - come la Valico 800 DSX Rally - al fianco di ''vecchie glorie'' certamente affidabili ma meno al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico e di dotazione. «Siamo di fronte a un mercato a due velocità», sottolinea il Direttore Generale Pier Francesco Caliari, tra acquisto razionale/utilitaristico e moto emozionale. La sfida per i dealer sarà gestire questa frammentazione guardando con fiducia alla stagione estiva.

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