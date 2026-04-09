Mercato moto

Il mercato moto in crescita fa felici i concessionari, ma c'è anche un problema da gestire

Avatar di Danilo Chissalé, il 09/04/26

1 ora fa - I marchi cinesi e gli scooter fanno bene al mercato, ma l'usato...

Il segmento degli scooter traina, le moto reggono il passo. Il mercato in saluta aiuta i concessionari, he però ora faticano con l'usato a causa dei cinesi

Il mercato italiano delle due ruote apre il 2026 con il piede sull'acceleratore. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati immatricolati 84.788 veicoli (+14,77% rispetto allo stesso periodo del 2025), con marzo protagonista assoluto grazie a un balzo del +22,31%. È quanto emerge dai dati ANCMA commentati da AICMOTO, l'Associazione Italiana Concessionari Moto.

Bene gli scooter, ma le moto tengono il passo

Honda SH350i: la prova

Un mercato in salute, dunque, trainato degli scooter: 46.386 unità vendute (+14,65%), con la famiglia Honda SH che domina la classifica di marzo occupando, insieme ad altri modelli del segmento, le prime quindici posizioni. Le moto crescono a loro volta del +13,93%, con la BMW R 1300 GS prima ''moto pura'' in classifica al 16° posto, a conferma del primato delle Adventure e delle Crossover tra gli appassionati.

Il punto di vista di chi le vende

Voge Valico 800 Rally, la adventure cinese sta scaldando la classifica di vendite

«Il dinamismo di marzo è il miglior biglietto da visita possibile per l'apertura della stagione», commenta il Presidente di AICMOTOAttilio Pogliani, che invita però a leggere i dati con pragmatismo: il confronto favorevole è amplificato dal rallentamento del 2025, legato al fine serie Euro 5.

Sul fronte della distribuzione, cresce la pressione dei brand cinesi: Zontes e Voge sono ormai stabilmente nella Top 15, ridisegnando gli equilibri competitivi e complicando la gestione dell'usato per i concessionari,  che si trovano a proporre allo stesso prezzo moto cinesi nuove fiammanti e ricche di accessori - come la Valico 800 DSX Rally - al fianco di ''vecchie glorie'' certamente affidabili ma meno al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico e di dotazione. «Siamo di fronte a un mercato a due velocità», sottolinea il Direttore Generale Pier Francesco Caliari, tra acquisto razionale/utilitaristico e moto emozionale. La sfida per i dealer sarà gestire questa frammentazione guardando con fiducia alla stagione estiva.

VEDI ANCHE
Mercato moto gennaio 2026: moto e scooter più venduti
Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026: +6,5% a gennaio. Ecco moto e scooter più venduti
Mercato moto febbraio 2026: moto e scooter più venduti
Mercato moto: febbraio ancora positivo. Moto e scooter più venduti
2025 da record per il mercato moto mondiale con 65,2 milioni di immatricolazioni
2025 da record per il mercato moto mondiale con 65,2 milioni di immatricolazioni
Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/04/2026
Gallery
Vedi anche