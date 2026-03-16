Voge Valico 800 Rally: la migliore tra le adventure (low cost) per viaggi e avventure?

A 8.290 euro, la Voge Valico 800 DSX Rally è il "best Buy" tra le adventure. La prova in viaggio tra strada e fuoristrada

La Voge Valico 800 DSX Rally nasce per il florido movimento dell’adventouring, quella disciplina che unisce l’avventura al viaggio. La moto tipo per questo tipo di attività deve essere polivalente, non puoi farsi trovare impreparata quando il sentiero è impervio, ma deve garantire anche una buona attitudine a macinare chilometri su asfalto, quando il richiamo del fuoristrada deve rimanere “sedato”. L’anima più “Wild” l’ha messa alla prova Fabio, durante la HAT Sanremo-Sestriere, io invece ho deciso di verificare se davvero è in grado di unire i due modi con un viaggio fino a Krk, in Croazia, alternando tanti chilometri di asfalto a qualche scenografico sterrato… per un utilizzo più simile a quello di un potenziale cliente.

Design ispirato al rally

Voge Valico 800 Rally, il look è da vera adventure

Basta uno sguardo per capire che la Valico 800 DSX Rally prende ispirazione dalle adventure “vere”. Il frontale alto e stretto, la strumentazione TFT sviluppata in verticale e soprattutto le ruote da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore tubeless, secondo me più indicate all’uso misto di queste moto, che oramai su strada corrono veloci tanto quanto delle naked. Mi ha convito molto anche la realizzazione di questa adventure, che a primo impatto sembra solida, robusta, ma allo stesso tempo ben curata.

Motore e ciclistica

La ciclistica si affida a componenti di buon livello. Le sospensioni sono Kayaba completamente regolabili, con un’escursione di 200 mm davanti e 190 mm dietro, valori che la collocano a metà strada tra una maxi enduro stradale e una moto più orientata al fuoristrada. Il mono lavora tramite leveraggio progressivo, finezza non da poco considerando il prezzo come lo è anche la presenza di un ammortizzatore di sterzo rotativo regolabile, mentre l’impianto frenante porta la firma Nissin, con ABS Bosch disinseribile anche separatamente.

Voge Valico 800 Rally, il bicilindrico parallelo ha buoni numeri sulla carta

Il motore è un bicilindrico parallelo da 798 cc con fasatura a 270°, capace di sviluppare 94 CV a 9.000 giri e 81 Nm di coppia a 6.500 giri. L’elettronica è piuttosto essenziale: due riding mode (Standard e Sport), controllo di trazione e ABS disattivabili, ma niente ride-by-wire – il comando del gas è ancora a cavo.

Il peso dichiarato è di 210 kg a secco, che nella realtà diventano circa 235 kg con il pieno di benzina nel serbatoio. Serbatoio che, tra l’altro, ha una capacità notevole: 24 litri.

La dotazione è da vera full optional (o quasi)

Voge Valico 800 Rally, il paracoppa metallico è robusto e protegge a dovere la meccanica dai sassi croati

La dotazione di serie è senz'altro uno dei punti di forza, soprattutto in relazione al prezzo e a quello che le concorrenti propongono. Sulla Voge Valico 800 Rally sono previsti:

sella e manopole riscaldabili

cavalletto centrale

paramani

supporto per navigatore sopra il TFT

pedane off-road con gomma removibile

parabrezza regolabile (peccato solo con attrezzi)

doppia presa USB

Non mancano neppure alcuni dettagli pensati per chi ama lo sterrato, come il parafango anteriore regolabile su due posizioni, le protezioni tubolarie e il paracoppa in metallo, i faretti LED aggiuntivi, sensori di pressione per gli pneumatici e valvole di gonfiaggio a L, pratiche quando bisogna regolare al volo la pressione prima di affrontare un tratto di off-road. Cosa manca? Il cruise control, utile specialmente per i lunghi viaggi, ma l'assenza è legata alla scelta del comando del gas a cavo al posto di quello elettronico.

La posizione in sella: facilità batte perfezione ergonomica

Voge Valico 800 Rally, la posizione del manubrio può essere regolata su due differenti distanze

L’ergonomia della Valico 800 DSX Rally mi ha convinto. Ovviamente è imponente, come tante altre moto del suo segmento, ma a differenza della maggioranza di queste, ha un’attenzione maggiore per chi non spicca in statura, infatti la sella si trova a 850 mm da terra, con la zona centrale piuttosto stretta e questo rende l’appoggio dei piedi più facile di quanto le ruote da 21 e 18 pollici e l’escursione delle sospensioni farebbero immaginare. Il manubrio è vicino al pilota e la posizione di guida è raccolta, con busto eretto e braccia rilassate. Chi non è molto alto si sentirà subito a proprio agio, mentre i piloti più alti potrebbero percepire un angolo delle gambe leggermente più chiuso, soluzione obbligata per avere buona luce a terra ma distanza del piano seduta dal terreno contenuta. Utile in città - ma anche in qualche inversione stretta su strada e off-road - il raggio di sterzata contenuto, che rende più facile la gestione dell 800 Rally.

Anche alla voce comfort la Valico si dimostra sorprendente, sembra una moto da rally ma la sua sella è accogliente quasi come quella di una GT (anche per il passeggero, che ha maniglioni ben sagomati integrati nel portapacchi), e anche il riparo aerodinamico è superiore alle aspettative, solo le spalle rimangono esposte al vento.

Il cavo della discordia: pregi e difetti del motore

Sulla sorella Valico 900 il punto di forza è il motore, lo stesso bicilindrico collaudato che il gruppo Loncin produce per BMW, ma sulla 800 Rally la musica cambia. A proposito di musica: che sound, une bel mix ricco di carattere tra aspirazione e scarico. Il motore ha un carattere piacevole, buoni medi e vibra poco, specialmente quando lo si lascia lavorare nella sua zona di massima efficacia, senza tirargli troppo il collo. La rapportatura lunga tende a nascondere la verve del bicilindrico della Rally, con marce più corte avrebbe ancora uno spunto migliore, ma si rinuncerebbe forse a uno degli aspetti da non sottovalutare (sia per il prezzo del carburante, sia per la vocazione al viaggio): i consumi. Nel viaggio tra Milano e l'isola di Krk, alternando autostrada, statali e fuoristrata il consumo si è attestato tra i 19,5 e i 20 km/l, davvero niente male.

Voge Valico 800 Rally, qualcuno ha detto ''penne vista mare?''

Anche cambio e frizione sono dei bei punti di forza, il primo è preciso negli innesti, la seconda (idraulica) leggerissima da azionare e precisa nello stacco, un'accoppiata che quasi non fa rimpiangere l'assenza del quickshifter bidirezionale a causa del comando del gas a cavo e non elettronico. A tal proposito, la risposta dell’acceleratore si conferma un aspetto su cui Voge portà introdurre miglioramenti in futuro. Specialmente in prima e seconda marcia, nelle riaperture da gas tutto chiuso, compare un marcato effetto on-off che si avverte soprattutto nei tornanti o nella guida urbana. Nelle curve veloci e nei tratti più scorrevoli il problema si attenua. Io per risolvero ho usato la guida ''old school'': un dito a pelare la frizione et voilà.

Tra le curve

Se sul motore ci sono aspetti ancora migliorabili, la ciclistica, invece, è secondo me già di ottimo livello. A convincermi sono soprattutto le sospensioni Kayaba, tarate in maniera perfetta per l'uso bivalente della moto: nonostante la lunga escursione, si dimostrano composte, anche quando il ritmo di guida si fa più allegro, pur ovviamente mantenendo ottime capacità di assorbimento per buche e quant'altro passi al di sotto dell'accoppiata di cerchi da 21-18 pollici.

Voge Valico 800 Rally, la miglior adventure low cost è lei?

A tal proposito, tra tante moto con il 21 che sembrano un 19'', questa Valico 800 Rally non tradisce l'estrazione fuoristradistica da viaggio: tra le curve è più stabile e precisa che agile e guizzante nello stretto, ma con le caratteristiche tecniche che ha e il serbatoio da 24 litri fare di meglio è difficile. Il comportamento su strada degli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR fanno un ottimo lavoro e permettono di guidare con confidenza anche quando l’asfalto non è perfetto. Bene la frenata, soprattutto all'anteriore per mordente e modulabilità, mentre al posteriore l'intervento dell'ABS è un po' troppo invasivo, comportamento analogo per il controllo di trazione.

Come va in fuoristrada la 800 Rally

Voge Valico 800 Rally, la posizione di guida in piedi è piuttosto centrata, anche considerando il serbatoio XL

Quando l’asfalto finisce, la Valico 800 DSX Rally dimostra la sua vera natura: una moto che vuole affrontare lo sterrato, ma senza pretendere di essere una specialistica. La posizione in piedi è naturale, con pedane ampie e ben sagomate e ho apprezzanto anche la piega del manubrio. Buona la libertà di movimento in senso longitudinale, con superfici ben raccordate per non creare intralcio, peccato che il compromesso sella bassa/tanta luce a terra porti a dover fare tanta strada quando si passa dalla guida seduti in sella a quella sulle pedane. Il serbatoio da 24 litri, però, allarga un po’ la zona anteriore e limita leggermente la possibilità di caricare molto l’avantreno nelle situazioni più tecniche.

Le sospensioni, anche lontano dall'asfalto, lavorano bene, assorbendo buche e pietre con una taratura corrette che consente di ottenere un buon comfort senza sacrificare la guidabilità, anche su fondi particolamente sassosi come quelli dell'isola di Krk. Il vero limite, semmai, è il peso: nei passaggi più impegnativi i chili si sentono, specialmente a serbatoio pieno. Situazione che va migliorando al diminuire dei litri presenti al suo interno.

Voge Valico 800 Rally, la potenza è quella giusta per divertirsi con qualche bel traverso di gas

La 800 DSX Rally mi ha dato l'impressione di essere più adatta a ''manette esperte'' che non a neofiti dell'off-road, che potrebbero accusare la mole e l'erogazione appuntita. Per chi vuole spingersi davvero lontano dall’asfalto, il consiglio è disattivare completamente ABS e controllo di trazione: entrambi intervengono in modo piuttosto conservativo e in off-road rischiano di diventare più un ostacolo che un aiuto.

Voge Valico 800 Rally, in azione all'interno di un canyon suggestivo

La Voge Valico 800 DSX Rally arriva sul mercato con un prezzo di 8.290 euro, cifra che la rende una delle adventure bicilindriche più accessibili del momento. E proprio qui sta il punto: guardando alla dotazione e a come si è destreggiata in questa prova d'uso reale è difficile trovare qualcosa di altrettanto completo nella stessa fascia di prezzo.

Come visto non è una moto perfetta: la risposta del gas potrebbe essere più raffinata e l’elettronica è piuttosto basilare. Ma nel complesso la 800 DSX Rally centra l’obiettivo di offrire una adventure versatile, capace di passare dall’asfalto allo sterrato con naturalezza e senza svuotare il portafoglio, con la Valico 800 DSX Rally il marchio cinese sembra aver trovato un equilibrio molto interessante tra ambizioni off-road e vocazione da viaggio.

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