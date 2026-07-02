Mercato moto e scooter, giugno chiude il semestre con un +13,29%

Come sta andando il settore delle due ruote italiano? Il mercato di moto, scooter e ciclomotori chiude il primo semestre del 2026 con 228.181 veicoli immatricolati, il 13,29% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, proseguendo il trend del mese precedente. Lo certificano i dati diffusi da Confindustria ANCMA, l'associazione di categoria che segnala come il segno positivo dell’intera categoria sia stato sostenuto in modo particolare dagli scooter.

Al di là della valutazione sui primi sei mesi dell’anno, il segno positivo rimane anche analizzando il solo mese di giugno. Il mese appena concluso, infatti, ha visto 50.512 veicoli immatricolati, con una crescita del 14,28% rispetto a giugno 2025. A trascinare positivo il risultato sono ancora una volta gli scooter, che nel mese segnano un +18,56% con 31.074 unità vendute. Le moto crescono a un ritmo più contenuto con 17.541 immatricolazioni a giugno (+8,06%) e 88.366 nei primi sei mesi dell'anno (+7,94%). Bene anche i ciclomotori, che chiudono il mese a +8,03% con 1.897 veicoli.

L’analisi dei numeri

Segmento Gen-Giu 2026 Gen-Giu 2025 Var % NAKED 22.355 21.871 2,21 ADVENTURE OFF 16.930 13.910 21,71 ADVENTURE ON 16.865 16.922 -0,34 TURISMO 8.607 8.009 7,47 SPORTIVE 6.429 5.707 12,65 CUSTOM 5.072 4.303 17,87 CLASSIC 4.658 5.791 -19,56 ENDURO RCG 3.488 2.498 39,63 SUPERMOTARD 3.394 2.437 39,27 TRIAL 345 340 1,47 ALTRE 223 79 182,28 Totale 88.366 81.867 7,94

Il distacco tra scooter e moto non è un caso isolato di questo semestre, ma una tendenza che l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori segnala da mesi. Dopo gli anni di boom seguiti alla pandemia, il mercato delle moto sembra tornare a livelli più normali, mentre gli scooter restano la scelta preferita per muoversi in città, meno condizionata dall'incertezza economica che invece frena chi deve spendere cifre più importanti.

Fasce di cilindrata Gen-Giu 2026 Gen-Giu 2025 Var % fino a 125 cc. 60.520 52.171 16,00 da 251 a 500 cc. 39.235 35.495 10,54 da 126 a 250 cc. 19.345 12.463 55,22 Oltre 600 cc. 5.950 6.662 -10,69 da 501 a 600 cc. 3.925 3.561 10,22 Totale 128.975 110.352 16,88

Dentro il mondo delle moto, però, i numeri raccontano storie diverse a seconda del segmento. Le Adventure Off Road, per esempio, crescono del 21,71% nel semestre, le Supermotard addirittura del 39,27%, così come le Enduro RCG (+39,63%). Sono tutti segmenti di nicchia in termini assoluti, ma rappresentano un pubblico sempre più attratto dalla guida fuoristrada o sportiva. Le Classic vanno invece in controtendenza, con un calo del 19,56% che stona con un mercato moto complessivamente in crescita.

Fasce di cilindrata Gen-Giu 2026 Gen-Giu 2025 Var % da 751 a 1000 cc. 25.596 23.332 9,70 da 501 a 750 cc. 19.418 17.929 8,30 da 251 a 500 cc. 17.778 16.709 6,40 oltre 1000 cc. 15.535 15.436 0,64 fino a 125 cc. 8.329 7.554 10,26 da 126 a 250 cc. 1.023 695 47,19 Totale 87.679 81.655 7,38

La crescita, limitata, dell’elettrico

Il dato più eclatante del mese di giugno riguarda le moto elettriche, che segnano un +63,55% con 1.485 unità immatricolate. È un dato, però, da guardare con cautela. Parliamo infatti di appena 1.485 veicoli su oltre 50mila immatricolazioni totali nel mese, meno del 3% del mercato. Lo stesso comunicato ANCMA ammette che il confronto è favorito da un giugno 2025 particolarmente debole, oltre che dagli effetti dell'Ecobonus statale. Nel semestre la crescita si assesta al 20,70% con 5.376 unità, un numero che resta comunque marginale sul totale del mercato.

La situazione dei quadricicli

Chiude il quadro il mercato dei quadricicli, che torna positivo a giugno dopo due mesi consecutivi in calo: +1,21% e 1.927 veicoli immatricolati. Non abbastanza, però, per riportare in attivo il bilancio dei primi sei mesi dell'anno, che resta a -11,53% con 8.631 unità complessive.

Gli incentivi per il periodo 2027-2030

Sul fronte degli incentivi, ANCMA comunica l'approvazione definitiva del DPCM Automotive, che stanzia 90 milioni di euro per sostenere l'acquisto di moto e quadricicli elettrici nel periodo 2027-2030. ANCMA la presenta come garanzia di continuità rispetto al fondo già attivo dal 2021, grazie al quale sono stati immatricolati circa 140mila veicoli elettrici. Va detto però che i 90 milioni, spalmati su quattro anni, valgono circa 22,5 milioni l'anno e sono inferiori ai 30 milioni stanziati per il solo 2026.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 02/07/2026