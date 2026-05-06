Mercato moto e scooter 2026: ad aprile crescita di quasi il 15%

Il mercato delle due ruote a motore in Italia sta vivendo nel 2026 un momento positivo, con una crescita di circa il 15%, nonostante le difficoltà di lettura del dato statistico, causate dai rimbalzi tecnici legati alla fine dell’omologazione Euro 5 che hanno caratterizzato la prima metà del 2025. Le prospettive rimangono comunque incerte come ha evidenziato il Presidente di ANCMA, Mariano Roman, in quanto legate all’evoluzione del contesto macroeconomico. Costo dell'energia, aumenti dei carburanti e inflazione potrebbero infatti incidere sulla capacità di spesa dei consumatori. Molto dipenderà, comunque, dall'allentamento delle tensioni geopolitiche. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio com'è andato il mercato delle due ruote a motore in Italia ad aprile 2026.

Ad aprile crescita a doppia cifra

Dunque, ad aprile è stata registrata una crescita a due cifre del mercato, con un +14,82% in termini di volumi, cioè 44.359 veicoli venduti. Più nel dettaglio, gli scooter hanno registrato 25.971 unità, pari a una crescita del 23,25%. Sono invece state 17.055 le moto immatricolate, un aumento del 3,65%. Crescono anche i ciclomotori, con un + 20,42% e 1.333 unità registrate.

I numeri da inizio anno

Guardando, invece, al primo quadrimestre, fino a ora abbiamo 129.160 registrazioni e una crescita del 14,8%. Gli scooter hanno totalizzato 72.357 unità, con una crescita del 17,6%, mentre le moto si fermano a 52.705 unità pari a un +10,41%. Infine, i ciclomotori, mettono in strada 4.098 mezzi (+26,33%). Complessivamente, gli scooter pesano per il 58% dell'intero mercato delle due ruote a motore.

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Elettriche e quadricicli

Rimangono in positivo i mezzi elettrici grazie alla spinta dell'Ecobonus. Il mercato cresce ad aprile per le moto (+150%) e flette nel caso di ciclomotori (-5,21%) e scooter (-3,57%). Nel cumulato del 2026 il settore cede 6,56 punti percentuali e registra 2.293 unità. In calo il mercato dei quadricicli. Ad aprile flette del 33,81% con 1.306 veicoli venduti. Mentre le minicar a trazione elettrica, prive degli Ecobonus, lasciano sul terreno ben 51,73 punti percentuali per un totale di 878 veicoli immessi sul mercato, i modelli termici incassano un incremento del 177,92% e 428 unità.

Moto e scooter più venduti gennaio-aprile 2026

Questa è la classifica delle moto (top 5).

Honda Africa Twin: 1.433

BMW R 1300 GS: 1.339

Yamaha Tenere 700: 1.065

BMW R 1300 Adventure: 1.036

Yamaha Tracer 9: 949

E questa è quella degli scooter (top 5).

Honda SH 125: 7.139

Honda SH 150: 4.533

Honda SH 350: 4.289

Honda X-ADV: 3.218

Honda ADV350: 2.584

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026