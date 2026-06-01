Mercato moto e scooter 2026, maggio chiude in positivo: bene gli scooter

Maggio 2026 positivo per il mercato delle due ruote a motore in Italia. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), c'è stata una cescita dell'8,45% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Guardando i numeri più nel dettaglio, il mercato è stato spinto soprattutto dagli scooter con un +14%. Le moto si mantengono invece sostanzialmente sui livelli dello scorso anno, con una crescita dell’1%.

I numeri del mese di maggio 2026

48.494 veicoli immatricolati complessivi, pari a un +8,45%. Come accennato all'inizio, gli scooter mettono a segno un progresso del 14,06% con 28.909 unità registrate. Le moto avanzano dell’1,19% con 18.113 immatricolazioni. Stabile invece il segmento dei ciclomotori, che chiude il mese con 1.472 unità, appena due in più rispetto a maggio 2025 (+0,14%).

Guardando ai primi 5 mesi del 2026, il mercato complessivo registra un incremento del 13%, attestandosi a 177.662 unità. Sempre molto positivi gli scooter con una crescita del 16,57% pari a 101.271 unità vendute. Positive anche le moto, con un aumento del 7,91% per un totale di 70.823 immatricolazioni. Bene pure i ciclomotori, con una crescita del 18,12% e 5.568 unità registrate.

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Mercato elettrico e quadricicli

Grazie alla spinta degli incentivi statali, a maggio il comparto delle due ruote elettriche mette a segno una crescita del 46,70% pari a 1.062 veicoli immatricolati. A trainare il segmento sono gli scooter elettrici, che crescono del 62,73% a 1.131 unità. In calo i ciclomotori elettrici, con una flessione del 15,23%, fermandosi a 295 registrazioni. Da inizio anno il mercato elettrico è positivo, con una crescita del 9,79% e 3.893 veicoli venduti.

Continua, invece, la flessione dei quadricicli. Le immatricolazioni si fermano 1.690 unità, in calo del 24,42% rispetto allo stesso periodo del 2025. Più nel dettaglio, i quadricicli elettrici accusano una flessione del 36,11%, fermandosi a 1.244 unità, mentre i modelli endotermici crescono del 54,33%, raggiungendo 446 immatricolazioni. Nonostante il recupero dei modelli endotermici, il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno resta negativo, con una contrazione del 14,68% e 6.699 veicoli complessivamente venduti.

Moto e scooter più venduti gennaio-maggio 2026

Questa è la classifica delle moto (top 5).

Honda AFRICA TWIN 1.823

BMW R 1300 GS 1.737

Yamaha TENERE 700 1.344

BMW R 1300 GS ADVENTURE 1.305

Honda XL 750 TRANSALP 1.252

E questa è quella degli scooter (top 5).

Honda SH 125 9.448

Honda SH 350 5.917

Honda SH 150 5.408

Honda X-ADV 750 4.234

Zontes ZT368T-G 3.372

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026