Moto Honda, le promozioni di ottobre: ecco modelli e offerte

Honda continua a offrire una serie di promozioni a tutti coloro che intendono acquistare una moto nuova. Ci sono finanziamenti dedicati, anche senza interessi, vantaggi clienti o accessori inclusi nel prezzo. Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa offre la casa giapponese per i suoi clienti. In diversi casi si tratta comunque di proroghe di passate offerte.
Le offerte moto Honda ottobre 2026
Partiamo dalla Honda NT1100. Fino alla fine di ottobre è incluso il Pack Travel:
- Bauletto da 50 litri con borsa interna
- Borsa da serbatoio da 4.5 litri
- Fari fendinebbia anteriori
- Sella comfort pilota
- Sella comfort passeggero
- Pedane passeggero comfort
Passiamo, invece, alla Honda CMX1100 Rebel che è proposta con un finanziamento in 24 rate con interessi zero (TAN 0,00% TAEG 4,20%). Per chi sceglie, invece, la Honda XL750 Transalp (listno 10.790 euro) è presente un'offerta finanziamento che permette di pagarla solamente metà e dopo 24 mesi decidere se restituirla, sostituirla o tenerla pagando la maxi rata. Insomma, paghi la prima rata da 5.545 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 5.395 euro.
Stessa promozione anche per la Honda CB750 Hornet, prezzo di listino 8.090 euro. Paghi la prima rata da 4.195 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 4.045 euro.
Medesima formula anche per chi vuole acquistare la Honda NX500, prezzo di listino 7.390 euro. Paghi la prima rata da 3.845 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.695 euro. Honda applica questa offerta finanziamento pure per la Hornet 500 che costa 6.690 euro. Si paga la prima rata da 3.495 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.345 euro.
Stessa cosa anche con Honda CBR500, prezzo di listino 7.390 euro. Il cliente pagherà la prima rata da 3.845 euro e dopo 24 mesi può decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.695 euro.
Invece, chi sceglie la Honda NX500, l'allestimento Urban è incluso nel prezzo: portapacchi, bauletto da 38 L con cover alluminio e schienale passeggero, borsa interna e cavalletto centrale. Il valore complessivo è di 1.200 euro. Per Honda CB750 Hornet è proposto un finanziamento con rate da 99 euro più maxi rata finale. Stesso finanziamento disponibile pure per Honda XL750 Transalp.
Maggiori dettagli sulle offerte e sui finanziamenti, si possono trovare direttamente sul sito Honda (cliccate qui).
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).