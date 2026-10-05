Moto Honda, le promozioni di ottobre: ecco modelli e offerte

Honda continua a offrire una serie di promozioni a tutti coloro che intendono acquistare una moto nuova. Ci sono finanziamenti dedicati, anche senza interessi, vantaggi clienti o accessori inclusi nel prezzo. Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa offre la casa giapponese per i suoi clienti. In diversi casi si tratta comunque di proroghe di passate offerte.

Le offerte moto Honda ottobre 2026

Partiamo dalla Honda NT1100. Fino alla fine di ottobre è incluso il Pack Travel:

Bauletto da 50 litri con borsa interna

Borsa da serbatoio da 4.5 litri

Fari fendinebbia anteriori

Sella comfort pilota

Sella comfort passeggero

Pedane passeggero comfort

Passiamo, invece, alla Honda CMX1100 Rebel che è proposta con un finanziamento in 24 rate con interessi zero (TAN 0,00% TAEG 4,20%). Per chi sceglie, invece, la Honda XL750 Transalp (listno 10.790 euro) è presente un'offerta finanziamento che permette di pagarla solamente metà e dopo 24 mesi decidere se restituirla, sostituirla o tenerla pagando la maxi rata. Insomma, paghi la prima rata da 5.545 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 5.395 euro.

Stessa promozione anche per la Honda CB750 Hornet, prezzo di listino 8.090 euro. Paghi la prima rata da 4.195 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 4.045 euro.

Honda CB750 Hornet

Medesima formula anche per chi vuole acquistare la Honda NX500, prezzo di listino 7.390 euro. Paghi la prima rata da 3.845 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.695 euro. Honda applica questa offerta finanziamento pure per la Hornet 500 che costa 6.690 euro. Si paga la prima rata da 3.495 euro e dopo 24 mesi puoi decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.345 euro.

Stessa cosa anche con Honda CBR500, prezzo di listino 7.390 euro. Il cliente pagherà la prima rata da 3.845 euro e dopo 24 mesi può decidere se restituire la moto o sostituirla o tenerla pagando la Maxirata finale da 3.695 euro.

Invece, chi sceglie la Honda NX500, l'allestimento Urban è incluso nel prezzo: portapacchi, bauletto da 38 L con cover alluminio e schienale passeggero, borsa interna e cavalletto centrale. Il valore complessivo è di 1.200 euro. Per Honda CB750 Hornet è proposto un finanziamento con rate da 99 euro più maxi rata finale. Stesso finanziamento disponibile pure per Honda XL750 Transalp.

Maggiori dettagli sulle offerte e sui finanziamenti, si possono trovare direttamente sul sito Honda (cliccate qui).

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