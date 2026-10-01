Le Honda SP-1 di Joey Dunlop e John McGuinness vanno all’asta

Le Honda VTR1000 SP-1 di Joey Dunlop e John McGuinness saranno battute all’asta a novembre. E le stime superano i 100.000 euro.

Ci sono moto che hanno un valore che va ben oltre quello scritto su un assegno. È il caso di due Honda VTR1000 SP-1 del 2000 - moto storiche tra le derivate di serie - entrambe appartenute al team Vimto Racing e legate a due nomi che hanno fatto la storia del Tourist Trophy: Joey Dunlop e John McGuinness.

Le due superbike saranno messe all'asta il prossimo 15 novembre 2026, durante la Iconic Motorcycle Sale organizzata da Iconic Auctioneers al NEC Classic Motor Show di Birmingham. Per entrambe si tratta della prima vendita pubblica.

La SP-1 di Joey Dunlop

Honda VTR-SP1, la moto senza carene

La più preziosa delle due è senza dubbio quella guidata da Joey Dunlop durante il Tourist Trophy del 2000, l'ultima partecipazione del fuoriclasse nordirlandese alla gara dell'Isola di Man.

Con questa VTR1000 SP-1 Dunlop conquistò la vittoria nella Formula 1 TT e chiuse al terzo posto la Senior TT. La moto era schierata dal team di Paul Bird e portava la caratteristica livrea Vimto.La carriera di questa Honda non si limita però al TT. Prima di arrivare sull'Isola di Man, Dunlop la utilizzò anche alla North West 200, dove conquistò la pole position. Per preparare la moto al TT, Honda intervenne sulla configurazione tecnica con componenti provenienti anche dal programma Superbike, comprese sospensioni Showa e un motore sviluppato in ambito racing.

Oggi la moto conserva una documentazione che ne ricostruisce la storia e rappresenta uno degli elementi che ne aumentano l'interesse per i collezionisti.

Anche McGuinness correva con la SP-1

All'asta finirà anche la Honda VTR1000 SP-1 utilizzata da John McGuinness nella stessa stagione. All'epoca McGuinness era compagno di squadra di Dunlop e proprio con questa moto ottenne il terzo posto nella gara Formula 1 del TT. Sarebbe stato soltanto l'inizio di una carriera destinata a trasformarlo in uno dei piloti più vincenti nella storia delle road race.

Quanto potrebbero valere?

Le stime dell'asta riflettono proprio questa storia.

Per la Honda di Joey Dunlop la valutazione è compresa tra 80.000 e 100.000 sterline, circa 93.000-117.000 euro al cambio indicativo. La moto di John McGuinness è invece stimata tra 50.000 e 60.000 sterline, ovvero circa 58.000-70.000 euro. Sono naturalmente soltanto stime: il prezzo finale dipenderà dalle offerte durante l'asta. Per una VTR1000 SP-1 normalmente non servirebbero cifre nemmeno lontanamente paragonabili. In questo caso, però, il valore non sta soltanto nella moto. Sta soprattutto nei due piloti, nelle gare disputate e nella storia documentata di questi esemplari.

E quando sul serbatoio c'è scritto Joey Dunlop, il discorso cambia parecchio.

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