La Ducati Panigale V4R vince all'esordio, sai quali sono state le altre a riuscirci?

Honda, Ducati e Suzuki: ecco le moto che hanno conquistato il titolo SBK al debutto o al debutto di una nuova generazione.

Vincere il Mondiale Superbike è già un'impresa, ma farlo con una moto debuttante è qualcosa che appartiene invece a una cerchia molto più ristretta. Nel corso della storia del WorldSBK sono state diverse le moto capaci di imporsi immediatamente, seppur è doveroso fare una distinzione: ci sono modelli che hanno vinto al debutto assoluto, altri che si sono aggiornati profondamente, mantenendo il nome e dando vita ad una vera e propria nuova generazione completamente riprogettata di una moto già presente in campionato.

La distinzione diventa particolarmente interessante nel 2026, perché la Ducati Panigale V4 R di nuova generazione ha conquistato il titolo con Nicolò Bulega nella sua prima stagione, entrando in una lista già popolata da alcune delle Superbike più importanti di sempre. Bulega ha chiuso il discorso iridato a Cremona, dopo una stagione nella quale la nuova Ducati ha letteralmente riscritto diversi record del campionato.

Honda RC30: la prima, quando la SBK ancora non esisteva

Fred Merkel e la sua Honda RC30, vincitori al debutto del Mondiale SBK

Il caso più particolare è anche quello che apre la storia del Mondiale. Nel 1988 nasce il World Superbike e la Honda RC30 diventa immediatamente una delle moto di riferimento della categoria. A portarla al titolo è Fred Merkel, primo campione del mondo SBK della storia. La RC30 conquista così il primo Mondiale disponibile, bissando poi il successo nel 1989. WorldSBK ricorda proprio la Honda come la moto con cui Merkel conquistò i primi due titoli della categoria.

In questo caso parlare di ''debutto'' ha però un significato particolare: non esisteva una stagione precedente del campionato. La RC30 è quindi la moto campione della prima edizione del WorldSBK, più che una moto che ha debuttato in un campionato già consolidato.

Ducati 916: il primo vero colpo da fuoriclasse

Ducati 916 e Carl Fogarty

Se si cerca invece un esempio più vicino al concetto moderno di ''nuova moto che arriva e vince subito'', bisogna guardare alla Ducati 916.

Nel 1994Carl Fogarty porta la nuova superbike di Borgo Panigale al titolo mondiale. È l'inizio di una delle epoche più iconiche nella storia della Superbike e di una lunga serie di successi Ducati. La 916 non si limita a vincere il titolo Piloti: conquista anche quello Costruttori. Ed è proprio questo il punto che rende il caso particolarmente significativo. Ancora oggi Ducati inserisce la 916 tra le pochissime proprie moto capaci di vincere entrambi i campionati nella stagione di debutto.

Honda VTR1000 SP-1: subito campione contro la Ducati

La Honda VTR1000 SP-1 di Colin Edwards

Nel 2000 arriva un'altra moto completamente nuova destinata a lasciare il segno: la Honda VTR1000 SP-1, conosciuta nel Mondiale come RC51, progettata da Honda per contrastare il dominante binomio Ducati-Fogarty.

Colin Edwards non ha bisogno di tempo per prendere le misure alla nuova bicilindrica Honda con livrea tricolore Castrol. La stagione parte infatti con la vittoria della nuova RC51 a Kyalami e termina con Edwards campione del mondo. La stagione seguente non sarà delle migliori, con la SP-2 in ritardo di sviluppo, ma la rivincità non tarderà ad arrivare.

Ducati 999: un'altra Ducati, un altro titolo immediato

Brutto anatroccolo? Sicuramente la 999 di Hodgson era velocissima

Dopo aver perso il titolo del 2002, con Edwards e Honda ancora iridati, in Ducati hanno spinto sull'acceleratore per riprendersi il titolo. L'annata 2003 sarà quella della discussa - soprattutto esteticamente - Ducati 999.

Nel 2003 Neil Hodgson conquista il Mondiale Piloti, mentre Ducati porta a casa anche il titolo Costruttori. La 999 rappresenta una rottura netta con la famiglia 916/996/998 dal punto di vista progettuale e diventa immediatamente la nuova arma di Borgo Panigale nel WorldSBK. Non sarà stata affascinante come la prima 916, ma grazie a lei, a distanza di 9 anni, Ducati tornò a vincere il titolo Piloti e Costruttori nella stagione di debutto, rinconfermandosi campione back-to-back con Neil Hodgson l'anno seguente.

Suzuki GSX-R1000 K5: un motore sinonimo di longevità

Troy Corser e la sua Gixxer K5

Dopo anni dominati dalle bicilindriche, arrivò il turno del quattro cilindri in linea della Suzuki GSX-R1000 K5, protagonista assoluta del Mondiale 2005 con Troy Corser.

La K5 era una generazione completamente nuova della GSX-R1000 e debuttò nel campionato in maniera prepotente: già alla prima gara di Losail arrivò una doppietta Suzuki in Gara 1, con Corser davanti a Kagayama. Corser avrebbe poi conquistato il titolo mondiale a fine stagione. Questo sarà il primo e unico titolo della Casa di Hamamatsu nel mondiale delle derivate di serie, con gli sforzi incentrati sull'ingresso nella MotoGP. Una curiosità? Il motore leggendario della ''Gixxer'' K5 è ancora oggi tra noi - seppur opportunamente modificato - su moto come la Suzuki GSX-S1000 Evo e GSX-S1000GX.

La favola di Yamaha e Ben Spies

Ben Spies in sella alla R1 del 2009

E Yamaha? La Casa dei Tre Diapason è stata sempre protagonista nella categoria, anche con moto leggendarie come la prima R7 guidata da Haga, ma non riuscì ad aggiudicarsi un titolo iridato fino debutto della Yamaha YZF-R1 del 2009.

La sportiva di Iwata era già un nome conosciuto nel WorldSBK, ma la generazione 2009 rappresentava una svolta tecnica importante, soprattutto per l'introduzione del rivoluzionario motore crossplane, a scoppi irregolari. Il texano Ben Spies, anch'egli al debutto nel Mondiale, conquistò subito il titolo nella sua unica stagione SBK, con 14 vittorie e 17 podi, che gli valsero il passaggio al paddock della MotoGP la stagione seguente sulla Yamaha M1 ufficiale. WorldSBK ricorda ancora oggi quella stagione come una delle più importanti della storia del campionato. E come dargli torto: pilota debuttante su moto debuttante, strano che nessuno ci abbia ancora fatto un film.

Panigale V4 R 2026: il caso più recente

Round Donington 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

E arriviamo alla protagonista di oggi, nata per contrastare il dominio di BMW con il turco Ratzgatlioglu.

La Ducati Panigale V4 R 2026 non è semplicemente un aggiornamento della moto precedente. Ducati ha introdotto una nuova versione con aerodinamica derivata dalla MotoGP, telaio rivisto, nuovo front frame, forcellone bibraccio e importanti modifiche interne al motore. Anche la WorldSBK ha sottolineato la portata della revisione tecnica al momento della conquista del titolo Costruttori.

E i risultati, se avete seguito le gare di quest'anno sono arrivati immediatamente e in maniera dominante. Nicolò Bulega ha tiranneggiato la prima parte della stagione, arrivando a vincere 21 gare consecutive a inizio campionato e costruendo una striscia complessiva di 25 vittorie consecutive considerando anche la fine del 2025. Ieri, a Cremona, il pilota italiano ha conquistato matematicamente il suo primo titolo WorldSBK che, come per Spies, farà da trampolino per il salto di paddock il prossimo anno, dove guiderà la Desmosedici del Team VR46.

La cosa ancora più significativa è che Ducati considera ufficialmente la Panigale V4 R, insieme alla 916 e alla 999, l'unica moto ad aver conquistato contemporaneamente il titolo Piloti e quello Costruttori nella propria stagione di debutto.

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