Ducati Panigale V4, in arrivo una nuova versione SP

Ducati sta preparando una nuova versione SP della Panigale V4 per il 2027, introducendo una variante orientata alla pista che dovrebbe posizionarsi a metà strada tra il modello standard e la più estrema Panigale V4 R. La prova arriva dal California Air Resources Board (CARB) che ha certificato la Ducati Panigale V4 SP come Model Year 2027.

Una Panigale ancora più speciale

L'introduzione di una nuova variante SP non dovrebbe sorprendere, considerando che Ducati ha già lanciato sul mercato sia la versione SP che la SP2 della Panigale V4 di precedente generazione. Come sarà? La documentazione del CARB non rivela nulla di particolare ma le versioni precedenti ci danno un'idea di cosa aspettarci. La SP 2027 sarà equipaggiata con lo stesso motore delle altre varianti Panigale V4 da 1.103 cc. La dotazione di serie sarà però ancora più raffinata e maggiormente orientata all'utilizzo in pista grazie all'utilizzo di componentistica di derivazione SBK.

Le precedenti varianti SP e SP2 includevano anche pedane regolabili in alluminio ricavato dal pieno, un serbatoio in alluminio spazzolato, cerchi in fibra di carbonio, una nuova catena, freni Brembo più potenti e il sistema di registrazione dati Ducati Data Analyzer+ di serie. È probabile che tutte queste caratteristiche saranno presenti anche sulla nuova Panigale V4 SP 2027.

Quando la potremo vedere? Possiamo immaginare che la Panigale V4 SP 2027 possa essere probabilmente una delle protagoniste della serie World Première di Ducati, insieme alle altre novità del marchio, in autunno. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare novità. Non rimane che attendere maggiori dettagli.

Fonte: Motorcycle.com

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