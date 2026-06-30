Una Ducati Desmosedici RR con pochissimi chilometri finisce su eBay

Una Ducati Desmosedici RR con pochissimi chilometri all'attivo finisce su eBay. Presentata al World Ducati Week nel 2004, si tratta di una moto che ha da subito conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo design ispirato dalla MotoGP e alla produzione ultra-esclusiva. Infatti, tra il 2007 e il 2008 ne sono state realizzati appena 1.500 esemplari. Trovare sul mercato esemplari della Desmosedici RR in buone condizioni e con pochi km all'attivo è difficile ma su eBay è apparsa addirittura una Desmosedici RR ancora da immatricolare.

Immacolata con 16 km all'attivo

Secondo il venditore, la Desmosedici RR ha percorso solo i 16 km richiesti da Ducati come parte del controllo pre-consegna prima di lasciare il concessionario. Dopodiché, il carburante è stato tolto dal serbatoio, la batteria rimossa e la moto è stata riposta in un deposito al coperto, dove è rimasta da allora. Il venditore afferma che la moto non è mai stata avviata né guidata durante il periodo in cui ne è stato proprietario e non è mai stata immatricolata. Viene venduta con il suo Certificato di Origine originale e tutti gli accessori forniti dalla fabbrica, tra cui il cavalletto posteriore in titanio, il kit di adesivi degli sponsor, il caricabatterie, il kit di attrezzi, i manuali, la chiave elettronica, le chiavi di scorta e il Ducati Data Analyser.

Ducati Desmosedici RR

Insomma, viene proposta come fosse appena uscita dal concessionario sebbene siano passati quasi 20 anni. La sua rarità, unita al suo ruolo nella storia della Ducati, fa sì che il suo valore si sia mantenuto straordinariamente elevato. Al momento, l'offerta più alta è di 40 mila dollari ma l'asta terminerà domani mattina e quindi è possibile che arrivi un'offerta d'acquisto ancora più elevata (i curiosi possono cliccare qui).

Una replica della MotoGP

La Desmosedici RR non era semplicemente un'altra Ducati in edizione speciale con un look ispirato alle moto da corsa. Era piuttosto il primo vero tentativo di mettere una moto ispirata alla MotoGP nelle mani dei clienti. Il cuore pulsante è un motore V4 da 989 cc con distribuzione desmodromica, che eroga circa 200 CV nella configurazione standard, mentre telaio, elettronica e carrozzeria in fibra di carbonio traevano ispirazione dalla Ducati Desmosedici da GP.

Fonte: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026