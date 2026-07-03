Ducati, Domenicali: "L'elettrico non è ancora pronto, continuiamo con le moto tradizionali"

Il n°1 di Ducati al WDW del centenario spiega perché una Ducati elettrica di serie non è prevista a breve

L'alimentazione elettrica sta (a fatica) prendendo quota tra le automobili, non si può dire lo stesso tra le due ruote, specialmente se queste hanno le forme di una motocicletta. Nonostante gli sforzi economici e politici nel sostenere la transizione green, non sembra esserci interesse da parte degli utenti finali. Tra chi ci ha creduto c'è anche Ducati, che ha anche fornito le moto per il Campionato Mondiale MotoE, prima che a questo venisse ''staccata la spina''.

In occasione della conferenza stampa inaugurale del WDW 2026, è stato chiesto a Claudio Domenicali - CEO di Ducati - quale sarà il futuro delle moto nei prossimi anni e la risposta è stata piuttosto eloquente.

Elettrico? Non ci sono le condizioni tecnologiche

MotoE Ducati V21L. Credits: Ducati Corse

Il numero uno della Casa di Borgo Panigale ha sottolineato come, nonostante gli sforzi e gli sviluppi profusi, il limite al momento sia rappresentato dalla tecnologia delle batterie, ingombranti e connpoca densità energetica.

Una dichiarazione che, se ci seguite da tanto tempo, potrebbe sembrarvi familiare. In occasione dell' annuncio della MotoE a firma Ducati Domenicali dichiarò che le condizioni per vedere una moto di serie elettrica con marchio Ducati non erano mature. A distanza di quasi 5 anni sembra cambiato, ad oggi avere una equiparabilità di prestazioni e gusto di guida non sembra possibile e di conseguenza non si abbandona la via vecchia per la nuova. La speranza (soprattutto per i costruttori, meno per i clienti, dato lo scarso interesse) è risposta nelle batterie allo stato solido, che Ducati sta sviluppando con il Gruppo Volkswagen.

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