Ecco i numeri da record della prima stagione MotoE firmata Ducati

Si è concluso due settimane fa a Misano Adriatico il primo campionato del mondo della MotoE firmato Ducati. La casa italiana, che a inizio stagione a rilevato l'Energica, ha portato il mondiale elettrico in un'altra dimensione e può ben dirsi soddisfatta di come sia andata la stagione 2023. In meno di due anni dai primi giri di pista del prototipo V21L, la Casa italiana ha sviluppato, prodotto e messo in pista 18 moto performanti e affidabili che hanno permesso di dar vita a un campionato combattutissimo che ha visto Mattia Casadei laurearsi primo campione del mondo MotoE nell’ultimo round di Misano. Il prototipo V21L, nato dalla collaborazione tra il reparto R&D di Ducati e Ducati Corse, è una moto elettrica unica, che integra soluzioni tecniche mai adottate prima per pacco batteria, motore e inverter.





I DATI TECNICI La Ducati V21L ha ricevuto ampi elogi da parte di tutti i piloti del campionato fin dai primi test effettuati a marzo sul circuito di Jerez. Questo innovativo veicolo presenta un peso totale di 225 kg, con una distribuzione del 54% all'anteriore e del 46% al posteriore. L'interasse misura 1.471 mm. Il suo motore offre prestazioni notevoli, con una potenza massima di 110 kW (equivalenti a 150 CV) e una coppia massima di 140 Nm. Ma ciò che rende davvero unica la moto elettrica della Ducati è il suo pacco batterie da 110 kg realizzato con un case in fibra di carbonio. Composto da 1.152 celle batteria cilindriche del tipo ''21700'', con dimensioni di 70 mm di lunghezza e 21 mm di diametro, contiene le celle più performanti disponibili quando il progetto MotoE è stato avviato. L'aspetto sorprendente è come i tecnici Ducati siano riusciti a distribuire queste celle all'interno della moto in modo ottimale, sfruttando tutto lo spazio disponibile, una soluzione senza precedenti nel mondo delle moto elettriche. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido mantiene la temperatura di ciascuna cella costante, consentendo di ricaricare la moto immediatamente dopo ogni utilizzo e garantendo prestazioni costanti durante le gare.

CRESCITA DELLA SERIE L'impatto della V21L nel Mondiale MotoE è stato notevole, portando a un elevato equilibrio e competitività tra i piloti e i team partecipanti. In 16 gare su 18 piloti iscritti, ben otto piloti hanno vinto almeno una gara, mentre dieci di loro sono saliti almeno una volta sul podio. Incredibilmente, quattro piloti sono rimasti in lizza per il titolo iridato fino all'ultimo round. Durante le gare, la V21L è riuscita a stabilire nuovi record sui circuiti, abbassando i tempi di riferimento della categoria fino a tre secondi. In molti circuiti, ha persino superato i record della categoria Moto3. Nel Gran Premio di Francia, il primo della stagione, tutti i piloti hanno superato il record precedente. Guardando al futuro, i prossimi test di sviluppo della Ducati MotoE inizieranno presto, con l'obiettivo di ulteriori miglioramenti delle prestazioni. L'azienda continua a impegnarsi nella sperimentazione di nuove tecnologie per acquisire esperienza e competenze che contribuiranno alla realizzazione di una futura moto sportiva elettrica Ducati, che sarà sportiva, leggera ed emozionante, soddisfacendo appieno gli appassionati del marchio di Borgo Panigale.

MotoE Catalunya 2023, Mattia Casadei (Pons)



I NUMERI DEL MONDIALE MOTOE 2023



- 35 le persone Ducati coinvolte nel progetto “V21L”

- 33 anni l'età media delle persone Ducati impegnate nel progetto

- 23 le Ducati “V21L” prodotte (18 consegnate ai team, 5 di scorta sempre pronte all'uso nel box Ducati)

- 471 il numeri di giri di pista totali percorsi

- 38.500 i chilometri percorsi complessivamente

- 1080 il numero di ricariche effettuate

- 26.496 le celle batteria utilizzate in totale

- 1,4 MWh la quantità di energia rigenerata in frenata

- 282 km/h la velocità massima raggiunta (GP d'Italia, Mugello, 10 giugno 2023)

- 2.5” il valore medio dell'accelerazione 0-100 km/h fatto registrare dalle V21L

- 2.2” il miglioramento medio dei tempi sul giro rispetto alla stagione precedente

- 9.27” il distacco medio della top-10, 2.77” il minimo (GP Germania, gara 1)

- 3.04” il distacco medio della top-5, 0.49” il minimo (GP Catalunya, gara 2)

- 0.43” il distacco medio fra il vincitore e il secondo (incluse 3 gare bagnate), 0’’021 il minimo (San Marino gara 1)

- 10 i piloti a podio (su 18 partecipanti)

- 8 i diversi vincitori (su 18 partecipanti) a testimonianza dell'equilibrio del campionato

- 7 i team a podio (su 9)

- 5 i team vincitori di almeno una gara (su 9) a ulteriore riprova del livello dei partecipanti

- 10 le posizioni recuperate nella miglior rimonta di un pilota in gara (GP Austria, gara 1) - lo spettacolo non è mai mancato

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2023